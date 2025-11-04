Понад половина українських біженців у Німеччині знайшли роботу

Більше половини українських біженців у Німеччині знайшли роботу. Інтеграція українців на ринку праці відбулася швидше, ніж у біженців з інших країн, і за три роки рівень зайнятості зріс більш ніж у три рази. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що серед осіб віком від 20 до 64 років, які втекли до Німеччини з лютого по травень 2022 року через війну в Україні, рівень зайнятості влітку 2025 року становив 51%.

Федеральний інститут демографічних досліджень (BiB) повідомив, що зокрема, в Німеччині працює 50% українських жінок та 57% чоловіків.

Інтеграція українців на ринок праці в Німеччині відбулася швидше, ніж у біженців з інших країн - йдеться у дописі.

За словами Андреаса Етте з BiB, з кінця літа 2022 року до початку літа 2025 року рівень зайнятості українців зріс більш ніж у три рази. Хоча в перші два роки цей процес був повільнішим, на третій рік він значно прискорився.

Українські біженці в Німеччині мають вищу кваліфікацію, ніж середній рівень в Україні, що стало важливим ресурсом для німецької економіки. - пише DW.

Експерти також досліджували соціальну адаптацію українців, зокрема, їхню успішну інтеграцію в навчання німецької мови. Практично половина дітей і підлітків володіє гарними або дуже гарними знаннями мови, що значно перевищує рівень їхніх батьків. Водночас частка дітей і підлітків, які не визначились із намірами залишитись у країні, вища, ніж у дорослих.

Нагадаємо

Влада Берліна закриває найбільший центр прийому українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель" через скорочення кількості нових прибулих. На його місці планують звести новий житловий район, а частину території переобладнають у постійний центр прибуття біженців.

У Швейцарії суттєво побільшало заяв від українців 18-22 років, які просять про захист