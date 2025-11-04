ukenru
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Понад половина українських біженців у Німеччині знайшли роботу

Київ • УНН

Понад 51% українських біженців віком 20-64 років, які прибули до Німеччини з лютого по травень 2022 року, знайшли роботу до літа 2025 року. Це значно швидша інтеграція на ринок праці порівняно з біженцями з інших країн, причому рівень зайнятості зріс більш ніж утричі за три роки.

Понад половина українських біженців у Німеччині знайшли роботу

Більше половини українських біженців у Німеччині знайшли роботу. Інтеграція українців на ринку праці відбулася швидше, ніж у біженців з інших країн, і за три роки рівень зайнятості зріс більш ніж у три рази. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що серед осіб віком від 20 до 64 років, які втекли до Німеччини з лютого по травень 2022 року через війну в Україні, рівень зайнятості влітку 2025 року становив 51%.

Федеральний інститут демографічних досліджень (BiB) повідомив, що зокрема, в Німеччині працює 50% українських жінок та 57% чоловіків.

Інтеграція українців на ринок праці в Німеччині відбулася швидше, ніж у біженців з інших країн

- йдеться у дописі.

За словами Андреаса Етте з BiB, з кінця літа 2022 року до початку літа 2025 року рівень зайнятості українців зріс більш ніж у три рази. Хоча в перші два роки цей процес був повільнішим, на третій рік він значно прискорився.

Українські біженці в Німеччині мають вищу кваліфікацію, ніж середній рівень в Україні, що стало важливим ресурсом для німецької економіки.

- пише DW.

Експерти також досліджували соціальну адаптацію українців, зокрема, їхню успішну інтеграцію в навчання німецької мови. Практично половина дітей і підлітків володіє гарними або дуже гарними знаннями мови, що значно перевищує рівень їхніх батьків. Водночас частка дітей і підлітків, які не визначились із намірами залишитись у країні, вища, ніж у дорослих.

Нагадаємо

Влада Берліна закриває найбільший центр прийому українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель" через скорочення кількості нових прибулих. На його місці планують звести новий житловий район, а частину території переобладнають у постійний центр прибуття біженців.

Віта Зеленецька

Наші за кордоном
Війна в Україні
Німеччина
Україна
Берлін