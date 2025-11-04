Более половины украинских беженцев в Германии нашли работу. Интеграция украинцев на рынке труда произошла быстрее, чем у беженцев из других стран, и за три года уровень занятости вырос более чем в три раза. Об этом информирует DW, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что среди лиц в возрасте от 20 до 64 лет, бежавших в Германию с февраля по май 2022 года из-за войны в Украине, уровень занятости летом 2025 года составил 51%.

Федеральный институт демографических исследований (BiB) сообщил, что, в частности, в Германии работает 50% украинских женщин и 57% мужчин.

Интеграция украинцев на рынок труда в Германии произошла быстрее, чем у беженцев из других стран - говорится в сообщении.

По словам Андреаса Этте из BiB, с конца лета 2022 года до начала лета 2025 года уровень занятости украинцев вырос более чем в три раза. Хотя в первые два года этот процесс был медленнее, на третий год он значительно ускорился.

Украинские беженцы в Германии имеют более высокую квалификацию, чем средний уровень в Украине, что стало важным ресурсом для немецкой экономики. - пишет DW.

Эксперты также исследовали социальную адаптацию украинцев, в частности, их успешную интеграцию в обучение немецкому языку. Практически половина детей и подростков владеет хорошими или очень хорошими знаниями языка, что значительно превышает уровень их родителей. В то же время доля детей и подростков, которые не определились с намерениями остаться в стране, выше, чем у взрослых.

Напомним

Власти Берлина закрывают крупнейший центр приема украинских беженцев в бывшем аэропорту "Тегель" из-за сокращения количества новых прибывших. На его месте планируют возвести новый жилой район, а часть территории переоборудуют в постоянный центр прибытия беженцев.

В Швейцарии существенно увеличилось количество заявлений от украинцев 18-22 лет, просящих о защите