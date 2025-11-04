Более половины украинских беженцев в Германии нашли работу

ukenru
18:53 • 10491 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 20158 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 20054 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 20421 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 22276 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 37186 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 34573 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18931 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18138 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15477 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 34529 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 35039 просмотра
Встреча путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР не состоится, кремль объявил состав своей делегации без диктатораPhoto4 ноября, 15:36 • 8968 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 17208 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского18:09 • 17563 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 37174 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 35095 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 34562 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 55747 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 53228 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Джеффри Эпштейн
Блогеры
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Германия
Южная Корея
Иран
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 17252 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 34571 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 38265 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 33753 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 37748 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Нью-Йорк Таймс
Северный поток

Более половины украинских беженцев в Германии нашли работу

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Более 51% украинских беженцев в возрасте 20-64 лет, прибывших в Германию с февраля по май 2022 года, нашли работу к лету 2025 года. Это значительно более быстрая интеграция на рынок труда по сравнению с беженцами из других стран, причем уровень занятости вырос более чем в три раза за три года.

Более половины украинских беженцев в Германии нашли работу

Более половины украинских беженцев в Германии нашли работу. Интеграция украинцев на рынке труда произошла быстрее, чем у беженцев из других стран, и за три года уровень занятости вырос более чем в три раза. Об этом информирует DW, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что среди лиц в возрасте от 20 до 64 лет, бежавших в Германию с февраля по май 2022 года из-за войны в Украине, уровень занятости летом 2025 года составил 51%.

Федеральный институт демографических исследований (BiB) сообщил, что, в частности, в Германии работает 50% украинских женщин и 57% мужчин.

Интеграция украинцев на рынок труда в Германии произошла быстрее, чем у беженцев из других стран

- говорится в сообщении.

По словам Андреаса Этте из BiB, с конца лета 2022 года до начала лета 2025 года уровень занятости украинцев вырос более чем в три раза. Хотя в первые два года этот процесс был медленнее, на третий год он значительно ускорился.

Украинские беженцы в Германии имеют более высокую квалификацию, чем средний уровень в Украине, что стало важным ресурсом для немецкой экономики.

- пишет DW.

Эксперты также исследовали социальную адаптацию украинцев, в частности, их успешную интеграцию в обучение немецкому языку. Практически половина детей и подростков владеет хорошими или очень хорошими знаниями языка, что значительно превышает уровень их родителей. В то же время доля детей и подростков, которые не определились с намерениями остаться в стране, выше, чем у взрослых.

Напомним

Власти Берлина закрывают крупнейший центр приема украинских беженцев в бывшем аэропорту "Тегель" из-за сокращения количества новых прибывших. На его месте планируют возвести новый жилой район, а часть территории переоборудуют в постоянный центр прибытия беженцев.

В Швейцарии существенно увеличилось количество заявлений от украинцев 18-22 лет, просящих о защите03.11.25, 22:23 • 3244 просмотра

Вита Зеленецкая

Наши за границей
Война в Украине
Германия
Украина
Берлин