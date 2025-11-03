В Швейцарии существенно увеличилось количество заявлений от украинцев 18-22 лет, просящих о защите

$42.080.01
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 27251 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
3 ноября, 15:27 • 21889 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 23848 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 22186 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 31835 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
3 ноября, 13:44 • 16723 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15105 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29073 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33621 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
публикации
Эксклюзивы
Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов, ситуация в Мирнограде не угрожающая - 7 корпус ДШВ
3 ноября, 11:39
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк
3 ноября, 12:30
ВМС Украины уничтожили элитное спецподразделение рф на одной из буровых вышек: видео
3 ноября, 14:09
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину
3 ноября, 14:58
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили
15:33
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Нидерланды
Техника
Социальная сеть
Хранитель
ТикТок
Дипломатка

В Швейцарии существенно увеличилось количество заявлений от украинцев 18-22 лет, просящих о защите

Киев • УНН

 • 68 просмотра

После разрешения Украины на выезд мужчин 18-22 лет за границу, Швейцария зафиксировала значительный рост количества заявлений на временную защиту типа S от этой возрастной группы. С конца августа количество таких заявлений выросло с 3 до 185 в середине октября, составляя треть от всех новых обращений.

В Швейцарии существенно увеличилось количество заявлений от украинцев 18-22 лет, просящих о защите

С начала сентября, после того как Украина разрешила мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу, в Швейцарии резко возросло количество заявлений на получение временной защиты типа S от этой возрастной группы. Об этом информирует издание Swissinfo, передает УНН.

Детали

По информации Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии (SEM), уже через несколько дней после вступления в силу новых правил количество заявлений от украинцев 18-22 лет заметно увеличилось по всей Европе.

Количество таких заявлений значительно возросло с начала сентября. Если в конце августа (35-я неделя) было подано только 3 заявления, то в последующие недели их количество возросло до 33, затем до 77, а впоследствии стабильно увеличивалось, достигнув (предварительного) максимума в 185 в середине октября. Тогда треть всех заявлений подали украинцы в возрасте от 18 до 22 лет

- пишет издание.

В SEM объяснили, что именно молодые мужчины составляют около 30% всех новых заявлений на защиту S, поданных с сентября. Это непосредственно связано с решением правительства Украины изменить правила выезда за границу для мужчин во время военного положения.

В то же время последние данные свидетельствуют, что ситуация начала стабилизироваться, и количество новых заявлений от украинцев 18–22 лет постепенно уменьшается.

В конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, разрешив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.

В Берлине закрывают крупнейшее убежище для украинских беженцев в бывшем аэропорту "Тегель"02.11.25, 17:38 • 6054 просмотра

Отмечается, что пограничная служба Польши после этого зафиксировала увеличение количества прибывших молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.

Как сообщили в Федеральном министерстве внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, въезжающих в страну, возросло с 19 в неделю в середине августа до более 1000 в середине сентября. В октябре эти показатели возросли еще больше: в последнее время они составляли от 1400 до почти 1800 в неделю.

Напомним

Ультраправые и консервативные партии в Европе, в частности в Польше и Германии, выражают обеспокоенность из-за увеличения количества молодых украинских мужчин. Это происходит после ослабления правил выезда из Украины.

Число преступлений против украинцев в Польше растет: названы причины02.11.25, 08:03 • 4416 просмотров

Вита Зеленецкая

Наши за границей
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Швейцария
Европа
Германия
Украина
Польша