В Швейцарии существенно увеличилось количество заявлений от украинцев 18-22 лет, просящих о защите

С начала сентября, после того как Украина разрешила мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу, в Швейцарии резко возросло количество заявлений на получение временной защиты типа S от этой возрастной группы. Об этом информирует издание Swissinfo, передает УНН.

Детали

По информации Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии (SEM), уже через несколько дней после вступления в силу новых правил количество заявлений от украинцев 18-22 лет заметно увеличилось по всей Европе.

Количество таких заявлений значительно возросло с начала сентября. Если в конце августа (35-я неделя) было подано только 3 заявления, то в последующие недели их количество возросло до 33, затем до 77, а впоследствии стабильно увеличивалось, достигнув (предварительного) максимума в 185 в середине октября. Тогда треть всех заявлений подали украинцы в возрасте от 18 до 22 лет - пишет издание.

В SEM объяснили, что именно молодые мужчины составляют около 30% всех новых заявлений на защиту S, поданных с сентября. Это непосредственно связано с решением правительства Украины изменить правила выезда за границу для мужчин во время военного положения.

В то же время последние данные свидетельствуют, что ситуация начала стабилизироваться, и количество новых заявлений от украинцев 18–22 лет постепенно уменьшается.

В конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы в условиях военного положения, разрешив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать в другие страны.

Отмечается, что пограничная служба Польши после этого зафиксировала увеличение количества прибывших молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет.

Как сообщили в Федеральном министерстве внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, въезжающих в страну, возросло с 19 в неделю в середине августа до более 1000 в середине сентября. В октябре эти показатели возросли еще больше: в последнее время они составляли от 1400 до почти 1800 в неделю.

Напомним

Ультраправые и консервативные партии в Европе, в частности в Польше и Германии, выражают обеспокоенность из-за увеличения количества молодых украинских мужчин. Это происходит после ослабления правил выезда из Украины.

