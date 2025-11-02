В Берлине закрывают крупнейшее убежище для украинских беженцев в бывшем аэропорту "Тегель"

Власти Берлина объявили о закрытии крупнейшего центра приема украинских беженцев, расположенного на территории бывшего аэропорта "Тегель". Уже в ближайшие месяцы здесь прекратит работу нынешний приют, а на его месте планируют возвести новый жилой район. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Подробности

В течение последних двух лет "Тегель" стал символом помощи украинцам, спасавшимся от войны. Именно сюда прибывали тысячи людей для регистрации и временного проживания. Но теперь дни центра подходят к концу – власти Берлина решили ликвидировать приют в нынешнем виде из-за сокращения количества новых прибывших.

В городской администрации сообщили, что сейчас в "Тегеле" проживает около 1,5 тысячи украинцев, тогда как еще год назад их было почти 5 тысяч.

Город стремится перейти к более децентрализованному размещению беженцев – пояснили в департаменте труда, социальных дел и интеграции Берлина.

В то же время территорию бывшего аэропорта не оставят без внимания – уже начата подготовка к созданию нового городского района, а активное строительство стартует в следующем году. Проект реализует компания Tegel Projekt, которая еще с 2021 года ведет подготовительные работы.

К середине 2026 года часть "Тегеля" планируют переоборудовать в постоянный центр прибытия беженцев, в соответствии со стандартами ЕС. Вместо больших палаток здесь возведут жилые контейнеры с лучшими условиями проживания.

