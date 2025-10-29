Ультраправые партии Европы недовольны ростом числа украинских мужчин-беженцев

На фоне резкого роста числа молодых украинских мужчин в Европе, представители консерваторов и ультраправых партий ряда стран обещают бороться с чрезмерной эмиграцией. Дебаты на эту тему в последнее время обостряются в Польше и ФРГ, впрочем, настроения в обеих странах в целом для украинцев благоприятные, пишет УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

После ослабления правил выезда в Украине, в Польше и Германии зафиксировано резкое увеличение количества украинских мужчин, приезжающих в эти страны. В политических кругах стран эту тенденцию не поддерживают некоторые партии, представители которых уже выступили с заявлениями.

В Германии члены правящей консервативной партии канцлера Фридриха Мерца предупреждают, что, хотя страна и в дальнейшем будет принимать украинских беженцев, общественная поддержка украинского дела может уменьшиться.

Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает собственные решения, но недавнее изменение в законодательстве привело к тенденции эмиграции, с которой мы должны бороться - заявил во вторник изданию Юрген Хардт, старший законодатель по вопросам внешней политики от консерваторов Мерца.

В Польше, представители ультраправой партии Конфедерации заявили, что их страна "не может продолжать быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну". Польские деятели, представляющие правый спектр политического поля также отмечают, что украинские беженцы "обременяют польских налогоплательщиков расходами".

Справка

С начала 2025 года, до ослабления ограничений на выезд в конце августа, польскую границу пересекли 45 300 украинских мужчин. Но за следующие два месяца это число выросло до 98 500, или 1600 в день.

Многие новоприбывшие, похоже, продолжали двигаться на запад: количество молодых украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, въезжающих в Германию, выросло с 19 в неделю в середине августа до от 1400 до 1800 в неделю в октябре - пишет Рolitico, ссылаясь на немецкие СМИ.

Напомним

После отмены Украиной запрета на выезд для мужчин 18–22 лет, количество заявок на защиту в Германии выросло со 100 до тысячи в неделю. Это вызвало обеспокоенность региональных органов власти, особенно в Баварии, где усиливаются требования более жесткого контроля миграции.

Швейцария ограничивает статус защиты украинцам из отдельных регионов