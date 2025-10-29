Ультраправі партії Європи невдоволені зростанням кількості українських чоловіків-біженців

На тлі різкого зростання кількості молодих українських чоловіків в Європі, представники консерваторів та ультраправих партій низки країн обіцяють боротися з надмірною еміграцією. Дебати на цю тему останнім часом загострюються у Польщі та ФРН, втім настрої в обох країнах загалом для українців сприятливі, пише УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Після послаблення правил виїзду в Україні, у Польщі та Німеччині зафіксовано різке збільшення кількості українських чоловіків, які приїждають у ці країни. У політичних колах країн цю тенденцію не підримують деякі партії, представники яких вже виступили із заявами.

У Німеччині члени правлячої консервативної партії канцлера Фрідріха Мерца попереджають, що, хоча країна і надалі прийматиме українських біженців, громадська підтримка української справи може зменшитися.

Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна приймає власні рішення, але нещодавня зміна в законодавстві призвела до тенденції еміграції, з якою ми повинні боротися - заявив у вівторок виданню Юрген Хардт, старший законодавець із питань зовнішньої політики від консерваторів Мерца.

У Польщі, представники ультраправої партії Конфедерації заявили, що їх країна "не може продовжувати бути притулком для тисяч чоловіків, які повинні захищати свою країну". Польські діячі, що представляють правий спектр політичного поля також наголошують на тому, що українські біженці "обтяжують польських платників податків витратами".

Довідка

З початку 2025 року, до послаблення обмежень на виїзд наприкінці серпня, польский кордон перетнули 45 300 українських чоловіків. Але за наступні два місяці це число зросло до 98 500, або 1600 на день.

Багато новоприбулих, схоже, продовжували рухатися на захід: кількість молодих українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в'їжджають до Німеччини, зросла з 19 на тиждень у середині серпня до від 1400 до 1800 на тиждень у жовтні - пише Рolitico, посилаючись на німецькі ЗМІ.

Нагадаємо

Після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на захист у Німеччині зросла з 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.

Швейцарія обмежує статус захисту українцям з окремих регіонів