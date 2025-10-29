$42.080.01
Ексклюзив
12:21 • 2270 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 11119 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
09:51 • 11084 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 48544 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 42501 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 43975 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 113230 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 58883 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 54019 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78462 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 48544 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 51218 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 113230 перегляди
Ультраправі партії Європи невдоволені зростанням кількості українських чоловіків-біженців

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Ультраправі та консервативні партії в Європі, зокрема в Польщі та Німеччині, висловлюють занепокоєння через збільшення кількості молодих українських чоловіків. Це відбувається після послаблення правил виїзду з України.

Ультраправі партії Європи невдоволені зростанням кількості українських чоловіків-біженців

На тлі різкого зростання кількості молодих українських чоловіків в Європі, представники консерваторів та ультраправих партій низки країн обіцяють боротися з надмірною еміграцією. Дебати на цю тему останнім часом загострюються у Польщі та ФРН, втім настрої в обох країнах загалом для українців сприятливі, пише УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Після послаблення правил виїзду в Україні, у Польщі та Німеччині зафіксовано різке збільшення кількості українських чоловіків, які приїждають у ці країни. У політичних колах країн цю тенденцію не підримують деякі партії, представники яких вже виступили із заявами. 

У Німеччині члени правлячої консервативної партії канцлера Фрідріха Мерца попереджають, що, хоча країна і надалі прийматиме українських біженців, громадська підтримка української справи може зменшитися.

Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна приймає власні рішення, але нещодавня зміна в законодавстві призвела до тенденції еміграції, з якою ми повинні боротися

- заявив у вівторок виданню Юрген Хардт, старший законодавець із питань зовнішньої політики від консерваторів Мерца.

У Польщі, представники ультраправої партії Конфедерації заявили, що їх країна "не може продовжувати бути притулком для тисяч чоловіків, які повинні захищати свою країну". Польські діячі, що представляють правий спектр політичного поля також наголошують на тому, що українські біженці "обтяжують польських платників податків витратами".

Довідка

З початку 2025 року, до послаблення обмежень на виїзд наприкінці серпня, польский кордон перетнули 45 300 українських чоловіків. Але за наступні два місяці це число зросло до 98 500, або 1600 на день.

Багато новоприбулих, схоже, продовжували рухатися на захід: кількість молодих українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в'їжджають до Німеччини, зросла з 19 на тиждень у середині серпня до від 1400 до 1800 на тиждень у жовтні

- пише Рolitico, посилаючись на німецькі ЗМІ.

Нагадаємо

Після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на захист у Німеччині зросла з 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.

Ігор Тележніков

