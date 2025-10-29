Ультраправі партії Європи невдоволені зростанням кількості українських чоловіків-біженців
Київ • УНН
Ультраправі та консервативні партії в Європі, зокрема в Польщі та Німеччині, висловлюють занепокоєння через збільшення кількості молодих українських чоловіків. Це відбувається після послаблення правил виїзду з України.
На тлі різкого зростання кількості молодих українських чоловіків в Європі, представники консерваторів та ультраправих партій низки країн обіцяють боротися з надмірною еміграцією. Дебати на цю тему останнім часом загострюються у Польщі та ФРН, втім настрої в обох країнах загалом для українців сприятливі, пише УНН із посиланням на Рolitico.
Деталі
Після послаблення правил виїзду в Україні, у Польщі та Німеччині зафіксовано різке збільшення кількості українських чоловіків, які приїждають у ці країни. У політичних колах країн цю тенденцію не підримують деякі партії, представники яких вже виступили із заявами.
У Німеччині члени правлячої консервативної партії канцлера Фрідріха Мерца попереджають, що, хоча країна і надалі прийматиме українських біженців, громадська підтримка української справи може зменшитися.
Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна приймає власні рішення, але нещодавня зміна в законодавстві призвела до тенденції еміграції, з якою ми повинні боротися
У Польщі, представники ультраправої партії Конфедерації заявили, що їх країна "не може продовжувати бути притулком для тисяч чоловіків, які повинні захищати свою країну". Польські діячі, що представляють правий спектр політичного поля також наголошують на тому, що українські біженці "обтяжують польських платників податків витратами".
Довідка
З початку 2025 року, до послаблення обмежень на виїзд наприкінці серпня, польский кордон перетнули 45 300 українських чоловіків. Але за наступні два місяці це число зросло до 98 500, або 1600 на день.
Багато новоприбулих, схоже, продовжували рухатися на захід: кількість молодих українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в'їжджають до Німеччини, зросла з 19 на тиждень у середині серпня до від 1400 до 1800 на тиждень у жовтні
Нагадаємо
Після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на захист у Німеччині зросла з 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.
Швейцарія обмежує статус захисту українцям з окремих регіонів 08.10.25, 13:56 • 13385 переглядiв