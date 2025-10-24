У Німеччині пропонують обмежити в'їзд молодих українських чоловіків до ЄС

У Німеччині зростає політична напруга через збільшення кількості молодих українців, які прибувають після пом’якшення обмежень на виїзд із України. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bild.

Деталі

Зазначається, що після того як Київ наприкінці серпня скасував заборону на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на отримання захисту в Німеччині зросла з близько 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.

Ми повинні контролювати і значно скоротити приплив молодих людей з України, що швидко зростає. Тому ЄС та Берлін мають вплинути на Україну, щоб вона змінила пом'якшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо все більше молодих людей з України приїжджатимуть до Німеччини, замість захищати свою батьківщину - заявив Прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер.

Політик нагадав, що Німеччина вже надає значну підтримку Україні - зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою. Водночас, за його словами, обороноздатність держави залежить і від наявності власних солдатів.

Наша солідарність незмінна, але вона має супроводжуватися відповідальністю з обох сторін. Якщо добровільно це не буде вирішено, Європейський Союз повинен переглянути дію директиви про масовий притік біженців - додав він.

Пропонується також збільшити кількість відмов у наданні притулку та створити спеціальні центри для депортації. Ці ініціативи обговорюються в контексті ширшої дискусії про навантаження на соціальну систему.

З початку повномасштабного вторгнення росії до Німеччини прибули понад 1,2 млн українців. Близько половини з них працездатні, проте роботу отримали лише деякі. При цьому українські біженці одразу отримують цивільну допомогу, тоді як інші мігранти – лише після розгляду заявки на притулок.

Коаліційна угода уряду ФРН передбачає, що нові українці отримуватимуть лише базову допомогу – 441 євро замість 563. Реалізація цієї норми наразі відкладена через розбіжності між відомствами, зокрема у Міністерстві внутрішніх справ.

Поки Берлін обговорює це питання, представники ХДС і ХСС вимагають скасування преференцій для українців, а політики з Баварії наполягають на перегляді європейських директив, які дозволяють українцям безперешкодно залишатися в ЄС.

Нагадаємо

Більшість опитаних німців виступають проти виплати соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям, лише 17% підтримують це. 62% німців вважають, що чоловіки призовного віку повинні повернутися в Україну.

