23 жовтня, 20:21
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45
У Німеччині пропонують обмежити в'їзд молодих українських чоловіків до ЄС

Київ • УНН

 • 1822 перегляди

Після скасування Україною заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на захист у Німеччині зросла з 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.

У Німеччині пропонують обмежити в'їзд молодих українських чоловіків до ЄС

У Німеччині зростає політична напруга через збільшення кількості молодих українців, які прибувають після пом’якшення обмежень на виїзд із України. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bild.

Деталі

Зазначається, що після того як Київ наприкінці серпня скасував заборону на виїзд для чоловіків 18–22 років, кількість заявок на отримання захисту в Німеччині зросла з близько 100 до тисячі на тиждень. Це викликало занепокоєння регіональних органів влади, особливо в Баварії, де посилюються вимоги жорсткішого контролю міграції.

Ми повинні контролювати і значно скоротити приплив молодих людей з України, що швидко зростає. Тому ЄС та Берлін мають вплинути на Україну, щоб вона змінила пом'якшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо все більше молодих людей з України приїжджатимуть до Німеччини, замість захищати свою батьківщину

- заявив Прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер.

Політик нагадав, що Німеччина вже надає значну підтримку Україні - зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою. Водночас, за його словами, обороноздатність держави залежить і від наявності власних солдатів.

Наша солідарність незмінна, але вона має супроводжуватися відповідальністю з обох сторін. Якщо добровільно це не буде вирішено, Європейський Союз повинен переглянути дію директиви про масовий притік біженців

- додав він.

Пропонується також збільшити кількість відмов у наданні притулку та створити спеціальні центри для депортації. Ці ініціативи обговорюються в контексті ширшої дискусії про навантаження на соціальну систему.

З початку повномасштабного вторгнення росії до Німеччини прибули понад 1,2 млн українців. Близько половини з них працездатні, проте роботу отримали лише деякі. При цьому українські біженці одразу отримують цивільну допомогу, тоді як інші мігранти – лише після розгляду заявки на притулок.

Коаліційна угода уряду ФРН передбачає, що нові українці отримуватимуть лише базову допомогу – 441 євро замість 563. Реалізація цієї норми наразі відкладена через розбіжності між відомствами, зокрема у Міністерстві внутрішніх справ.

Поки Берлін обговорює це питання, представники ХДС і ХСС вимагають скасування преференцій для українців, а політики з Баварії наполягають на перегляді європейських директив, які дозволяють українцям безперешкодно залишатися в ЄС.

Нагадаємо

Більшість опитаних німців виступають проти виплати соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям, лише 17% підтримують це. 62% німців вважають, що чоловіки призовного віку повинні повернутися в Україну.

Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча 22.10.25, 11:28 • 30863 перегляди

Віта Зеленецька

