Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча

За даними Євростат, у другому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 5,4%, а орендна плата – на 3,2% порівняно з аналогічним кварталом 2024 року. Порівняно з першим кварталом 2025 року ціни на житло зросли на 1,6%, а орендна плата – на 0,7%. Лідером серед найвищих цін на оренду залишається Лондон та Париж. УНН розповідає, як зросли ціни на оренду квартир у столицях Європи, яка вартість оренди житла, та де найдорожча.

Між 2010 роком і другим кварталом 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 60,5%, а орендна плата – на 28,8%. Хоча орендна плата стабільно зростала, ціни на житло мали більш різноманітну тенденцію, демонструючи разюче зростання між першим кварталом 2015 року та третім кварталом 2022 року, після чого відбулося невелике падіння та стабілізація, перш ніж знову почати зростати у 2024 році. Ціни на житло зростали протягом 6 кварталів поспіль.

Оренда житла в Лондоні - лідер серед найдорожчих столиць

У британській столиці перед масштабним вторгненням середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 1775 євро. Тепер ціна оренди становить від 1900 євро до 2300 євро. Оренда двокімнатної квартири обійдеться вже від 2700 євро до майже 4 тис. євро.

Високий попит порівняно з обмеженою пропозицією: одним із основних факторів, що сприяє дефіциту нерухомості для оренди у Великобританії, є різкий дисбаланс між попитом і пропозицією. Зростання населення, урбанізація та зміна способу життя призвели до різкого зростання попиту на оренду житла.

За даними Управління національної статистики (ONS), середня орендна плата у Великій Британії зросла на 9% за 12 місяців до лютого порівняно з 8,5% у січні.

Вартість оренди житла в Парижі - стабільно висока через туристичний попит

У столиці Франції ціна на оренду житла майже не змінилася через високий туристичний попит. Вартість оренди однокімнатної квартири у Парижі обійдеться близько в 1300-1400 євро на місяць.

Зазначимо, що за даними Євростат, ціни на оренду житла у Парижі навіть впали, хоч і не суттєво - на 0,2%.

Двокімнатну квартиру у столиці Франції можна орендувати від 1900 євро до 3500 євро. Звісно, можна і знайти варіанти і за понад 4 тис. євро, але це вже залежить від району міста.

Оренда житла в Дубліні - стрімке зростання цін через дефіцит пропозиції

Відповідно до даних Євростат, вартість оренди житла у столиці Ірландії, Дубліні, починаючи з 2010 року зросла на 117%. Наразі орендувати однокімнатну квартиру в Дубліні коштує в середньому 1400-1500 євро, хоча можна знайти і більш дешевші варіанти, які обійдуться в 700-900 євро на місяць.

Оренда двокімнатної квартири в Дубліні починається в середньому від 2500 євро, проте, як і у інших країнах, все залежить від розташування житла. Зокрема, можна знайти варіанти за 1500 євро, а можна і за 4,5 тис. євро.

Вартість оренди житла в Берліні - як Німеччина намагається стримати ріст цін

З початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців знайшла прихисток в Німеччині. Однак через великий потік мігрантів ця країна переживає гострий дефіцит житла.

Наразі Німеччина переживає гострий дефіцит житла, тому ціни на оренду досягають рекордно високого рівня (наприклад, ціни на оренду стандартної однокімнатної квартири в Берліні станом на вересень 2025 року стартують від 700 євро).

У Німеччині законодавство більшою мірою орієнтоване на захист прав орендарів, тому орендодавці дуже ретельно обирають, кому здавати своє житло. Короткострокова оренда на один місяць практично неможлива – безумовна перевага надається довгостроковій оренді. Вартість оренди складається з двох частин: щомісячної плати за оренду та передплати за комунальні послуги.

Як вже зазначалося, вартість оренди житла в Берліні стартує від 700 євро та може досягати 1500 євро за однокімнатну квартиру.

Двокімнатна квартира стартує вже від 1700 євро до 2200 євро. Зазначимо, що за інформацією Євростат, у 2024 році ціни на житло у Німеччині зросли менше, ніж інфляція.

Оренда житла у Варшаві - доступніша альтернатива для українців

Варшавський ринок оренди вважається одним із найбільш стабільних у Центральній Європі, проте й один із найдорожчих у регіоні. Сюди приїжджають не лише українці, а й студенти та фахівці з усього світу, тому конкуренція за житло значна.

Починаючи з 2010 року ціни на оренду житла у Польщі зросли на 104%. За однокімнатну квартиру у Варшаві просять від 4400 злотих до 5900 злотих (999 євро - 1300 євро).

Оренда двокімнатної квартири обійдеться від 1400 євро до 2 тис. євро.

Інші країни Європи

Як вже зазначалося вище, порівняно з II кварталом минулого року, у 2025 ціни на оренду житла зросли на 3,2 %. Якщо порівнювати з першим кварталом цього року, орендна плата подорожчала на 0,7%.

У період 2010-2025 років цей показник зріс у 26 країнах Європейського Союзу.

Найбільше оренда подорожчала в:

Естонії (+218%);

Литві (+192%);

Угорщині (+125%).

Греція – єдина країна, де ціни на оренду знизилися (-9%).

Окрім того, найдешевше винаймати однокімнатну квартиру в македонському Скоп’є - 250 євро на місяць. Ціна практично не змінилася останніми роками.

