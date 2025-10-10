$41.400.09
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
09:44 • 17031 перегляди
Які країни Európи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 12342 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо
07:24 • 14797 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 16340 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 24733 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44834 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35484 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41979 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42201 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Ринок нерухомості Китаю очікує п'ятий рік спаду: S&P каже, ситуація гірше, ніж очікувалося

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Згідно зі звітом S&P Global Ratings, ринок нерухомості Китаю очікує п'ятий рік спаду, з прогнозованим падінням продажів нового житла на 8% у 2025 році. Це різкіше падіння, ніж очікувалося раніше, і відкладає надії на відновлення ринку.

Ринок нерухомості Китаю очікує п'ятий рік спаду: S&P каже, ситуація гірше, ніж очікувалося

Ринок нерухомості Китаю в 2025 році, як очікується, впаде сильніше, ніж очікувалося, що продовжить спад у галузі п'ятий рік поспіль і відстрочить надії на відновлення ринку, йдеться у звіті S&P Global Ratings, опублікованому у четвер увечері, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

Аналітики прогнозують, що продаж нового житла у країні впаде на 8% порівняно з минулим роком і становитиме від 8,8 до 9 трильйонів юанів (від 1,23 до 1,26 трильйона доларів).

Це набагато різкіше падіння, ніж спад на 3%, який велике рейтингове агентство передбачало у травні. На той час аналітики очікували, що торгова війна та інші зовнішні фактори невизначеності підштовхнуть Китай до посилення підтримки сектора нерухомості, повідомив Едвард Чан, директор з корпоративних рейтингів S&P Global Ratings.

Основна причина слабкішого прогнозу полягає в тому, що "настрої покупців житла все ще досить нестабільні", сказав Чан. Тому уряду необхідно буде продовжувати підтримувати сектор і вимагати допомоги у відновленні довіри покупців житла.

У вересні 2024 року Пекін закликав до зусиль, щоб "зупинити" спад на ринку нерухомості. Однак після ухвалення низки нових заходів минулого року політичний імпульс до посилення підтримки, схоже, сповільнився, пише видання.

S&P зазначає, що п'ятирічна ставка за іпотечними кредитами в Китаї - базовий показник для більшості іпотечних кредитів - цього року знизилася лише на 10 базисних пунктів порівняно зі зниженням на 60 базисних пунктів у 2024 році. Це свідчить про те, що Пекін не пом'якшує політику так агресивно, як раніше, попри спад ринку нерухомості.

У серпні три найбільші міста Китаю послабили обмеження на купівлю житла, щоб дозволити покупцям володіти кількома об'єктами нерухомості, але, як зазначає S&P, цей захід в основному торкнувся об'єктів нерухомості в менш привабливих околицях міста.

"Якщо вдасться стабілізувати попит спочатку в містах вищого рівня, особливо в містах першого рівня [найбільших], це, імовірно, допоможе зробити траєкторію відновлення попиту стійкішою", - сказав Чан. 

Поки що надії на подолання дна в китайському секторі ринку нерухомості виглядають ще більш примарними, зазначає видання.

За прогнозами S&P, цього року обсяг продажів становитиме не більше ніж 9 трлн юанів, а ринок нерухомості Китаю скоротиться вдвічі за чотири роки з 18,2 трлн юанів у 2021 році. Рейтингове агентство очікує, що продажі впадуть ще на 6-7% у 2026 році, а ціни на первинне житло знизяться на 1,5-2,5%.

У минулі десятиліття покупці житла в Китаї зазвичай купували квартири до завершення будівництва. Але через фінансові труднощі забудовники зіштовхнулися із фінансовими труднощами, будівництво було відкладено, що підірвало довіру споживачів. Це спонукало Пекін минулого року оголосити "білий список" для фінансування схвалених незавершених проектів.

За даними S&P, станом на серпень обсяг завершеного, але нерозпроданого житла, зріс до 762 млн квадратних метрів у порівнянні з 753 млн квадратних метрів у грудні 2024 року.

"Уряд докладає чимало зусиль, щоб переконати людей, що отримання квартир зараз не є проблемою, - сказав Чан. - Проблема в тому, що загальний попит у країні в цілому, схоже, слабший, ніж ми очікували".

Він очікує, що надалі уряд втручатиметься, хай і поступово, коли виникне слабкість ринку.

У серпні було ослаблено деякі обмеження на купівлю житла, а прем'єр КНР Лі Цян гучно заявляв про те, що питання спаду на ринку нерухомості залишається невирішеним, що вказує на необхідність додаткової підтримки.

Наступного місяця продажі 100 найбільших забудовників Китаю зросли на 0,4% у річному обчисленні, повідомило агентство S&P з посиланням на галузеві дані.

У звіті йдеться, що оскільки забудовники прагнуть вижити, "кінцевим результатом може стати скорочення ринку, але при цьому здоровіший і стійкіший сектор".

Сектор нерухомості Китаю переживає тривалий спад, скорочення населення погіршує ситуацію - ЗМІ21.06.25, 20:36 • 10099 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНерухомість
Лі Цян
Пекін
Китай