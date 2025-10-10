Рынок недвижимости Китая ожидает пятый год спада: S&P говорит, ситуация хуже, чем ожидалось

Рынок недвижимости Китая в 2025 году, как ожидается, упадет сильнее, чем ожидалось, что продолжит спад в отрасли пятый год подряд и отсрочит надежды на восстановление рынка, говорится в отчете S&P Global Ratings, опубликованном в четверг вечером, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Аналитики прогнозируют, что продажи нового жилья в стране упадут на 8% по сравнению с прошлым годом и составят от 8,8 до 9 триллионов юаней (от 1,23 до 1,26 триллиона долларов).

Это гораздо более резкое падение, чем спад на 3%, который крупное рейтинговое агентство предсказывало в мае. В то время аналитики ожидали, что торговая война и другие внешние факторы неопределенности подтолкнут Китай к усилению поддержки сектора недвижимости, сообщил Эдвард Чан, директор по корпоративным рейтингам S&P Global Ratings.

Основная причина более слабого прогноза заключается в том, что "настроения покупателей жилья все еще довольно нестабильны", сказал Чан. Поэтому правительству необходимо будет продолжать поддерживать сектор и требовать помощи в восстановлении доверия покупателей жилья.

В сентябре 2024 года Пекин призвал к усилиям, чтобы "остановить" спад на рынке недвижимости. Однако после принятия ряда новых мер в прошлом году политический импульс к усилению поддержки, похоже, замедлился, пишет издание.

S&P отмечает, что пятилетняя ставка по ипотечным кредитам в Китае - базовый показатель для большинства ипотечных кредитов - в этом году снизилась лишь на 10 базисных пунктов по сравнению со снижением на 60 базисных пунктов в 2024 году. Это свидетельствует о том, что Пекин не смягчает политику так агрессивно, как раньше, несмотря на спад рынка недвижимости.

В августе три крупнейших города Китая ослабили ограничения на покупку жилья, чтобы позволить покупателям владеть несколькими объектами недвижимости, но, как отмечает S&P, эта мера в основном затронула объекты недвижимости в менее привлекательных окрестностях города.

"Если удастся стабилизировать спрос сначала в городах высшего уровня, особенно в городах первого уровня [крупнейших], это, вероятно, поможет сделать траекторию восстановления спроса более устойчивой", - сказал Чан.

Пока что надежды на преодоление дна в китайском секторе рынка недвижимости выглядят еще более призрачными, отмечает издание.

По прогнозам S&P, в этом году объем продаж составит не более 9 трлн юаней, а рынок недвижимости Китая сократится вдвое за четыре года с 18,2 трлн юаней в 2021 году. Рейтинговое агентство ожидает, что продажи упадут еще на 6-7% в 2026 году, а цены на первичное жилье снизятся на 1,5-2,5%.

В прошлые десятилетия покупатели жилья в Китае обычно покупали квартиры до завершения строительства. Но из-за финансовых трудностей застройщики столкнулись с финансовыми трудностями, строительство было отложено, что подорвало доверие потребителей. Это побудило Пекин в прошлом году объявить "белый список" для финансирования одобренных незавершенных проектов.

По данным S&P, по состоянию на август объем завершенного, но нераспроданного жилья, вырос до 762 млн квадратных метров по сравнению с 753 млн квадратных метров в декабре 2024 года.

"Правительство прилагает немало усилий, чтобы убедить людей, что получение квартир сейчас не является проблемой, - сказал Чан. - Проблема в том, что общий спрос в стране в целом, похоже, слабее, чем мы ожидали".

Он ожидает, что в дальнейшем правительство будет вмешиваться, пусть и постепенно, когда возникнет слабость рынка.

В августе были ослаблены некоторые ограничения на покупку жилья, а премьер КНР Ли Цян громко заявлял о том, что вопрос спада на рынке недвижимости остается нерешенным, что указывает на необходимость дополнительной поддержки.

В следующем месяце продажи 100 крупнейших застройщиков Китая выросли на 0,4% в годовом исчислении, сообщило агентство S&P со ссылкой на отраслевые данные.

В отчете говорится, что поскольку застройщики стремятся выжить, "конечным результатом может стать сокращение рынка, но при этом более здоровый и устойчивый сектор".

Сектор недвижимости Китая переживает длительный спад, сокращение населения усугубляет ситуацию - СМИ