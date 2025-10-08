Приватні будинки подорожчали у 3-4 рази: які регіони-лідери

Ціни на приватні будинки в Україні за останні чотири року зросли у 3-4 рази, при цьому лідирують західні області, свідчить аналітика OLX Нерухомість, пише УНН.

Порівняння даних за вересень 2021, 2024 та 2025 років показує: вартість житла зросла всюди, але темпи підйому дуже різняться.

Лідери зростання

Першу позицію обіймає Вінниччина, яку аналітики називають "справжнім рекордсменом". Якщо у 2021 році будинок тут коштував у середньому 580 тис. грн (13 879$), то у 2024 році — вже понад 2,1 млн грн (50 251$), а у 2025-му — майже 2,6 млн грн (62 216$).

"Це зростання на 27% за останній рік і на 354% за чотири роки", - ідеться у дослідженні.

Не менш активна динаміка, як повідомляється, у Волинській області: якщо у 2021 році ціна становила 618 тис. грн (14 788$), то у 2024 році — 1,6 млн грн (38 293$), а у 2025-му вже 2,3 млн грн (55 037$). Лише за останній рік ціни зросли майже на 43%, а за 4 роки – на 275%.

На Львівщині будинок, який у 2021 році коштував близько 976 тис. грн (23 355$), у 2024 році продавався за 3,1 млн грн (74 135$), а зараз — уже 3,6 млн грн (86 145$). Це на 14% більше, ніж торік, і на 267% більше, ніж чотири роки тому.

Помірне зростання

"Великі економічні центри країни показали більш стриману динаміку, але все одно подвоїли ціни на приватні будинки", - зазначають аналітики.

У Києві, за наведеними даними, медіанна вартість зросла з 4,6 млн грн (110 082$) у 2021 році до 8,1 млн грн (193 837$) у 2024-му та 9,6 млн грн (229 664$) у 2025-му. Це означає приріст на 107% за чотири роки і 18% за останній рік.

У Київській області будинок коштував 2,3 млн грн (55 041$) у 2021 році, у 2024-му — 4,3 млн грн (102 897$), а у 2025 році — вже 4,6 млн грн (110 082$). Це +104% за чотири роки і +7% за рік.

На Одещині медіанна ціна піднялася з 1,5 млн грн (35 898$) у 2021 році до 2,7 млн грн (64 573$) у 2024-му і 3,1 млн грн (74 135$) у 2025-му. Це становить +106% за чотири роки і +15% за рік.

Найповільніші темпи

У Запорізькій області будинок у 2021 році коштував 418 тис. грн (10 002$), у 2024-му — 915 тис. грн (21 899$), а у 2025 році — 951 тис. грн (22 764$). Загальний приріст — 127% за чотири роки, а з 2024 до 2025 року — лише 4%.

У Полтавській області вартість піднялася з 395 тис. грн (9 452$) у 2021 році до 742 тис. грн (17 757$) у 2024-му і 840 тис. грн (20 097$) у 2025-му. Це +113% за чотири роки і +13% за рік.

"Загалом можна сказати, що попит на приватні будинки в Україні зберігається, але регіональна специфіка дуже впливає на динаміку цін. Захід та центр — драйвери зростання, південь і північ — більш стагнуючі ринки", - ідеться у дослідженні.

