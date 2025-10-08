Приватні будинки подорожчали у 3-4 рази: які регіони-лідери

$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 11517 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16316 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20725 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19770 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19616 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18158 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21280 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19215 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17538 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
98%
750мм
Популярнi новини
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни8 жовтня, 04:41 • 28118 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 38718 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 20855 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 14976 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11455 перегляди
Публікації
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 11506 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 9336 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 16299 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11659 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 20710 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Чернігівська область
Польща
Вінницька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 21008 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 41172 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 44209 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 95660 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 90301 перегляди
Актуальне
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
The Guardian

Приватні будинки подорожчали у 3-4 рази: які регіони-лідери

Київ • УНН

 • 1960 перегляди

Аналітика OLX Нерухомість показує зростання цін на приватні будинки в Україні у 3-4 рази за останні чотири роки. Вінницька, Волинська та Львівська області стали лідерами зростання, тоді як Київ, Київщина та Одещина подвоїли ціни.

Приватні будинки подорожчали у 3-4 рази: які регіони-лідери

Ціни на приватні будинки в Україні за останні чотири року зросли у 3-4 рази, при цьому лідирують західні області, свідчить аналітика OLX Нерухомість, пише УНН.

Порівняння даних за вересень 2021, 2024 та 2025 років показує: вартість житла зросла всюди, але темпи підйому дуже різняться.

Лідери зростання

Першу позицію обіймає Вінниччина, яку аналітики називають "справжнім рекордсменом". Якщо у 2021 році будинок тут коштував у середньому 580 тис. грн (13 879$), то у 2024 році — вже понад 2,1 млн грн (50 251$), а у 2025-му — майже 2,6 млн грн (62 216$).

"Це зростання на 27% за останній рік і на 354% за чотири роки", - ідеться у дослідженні.

Не менш активна динаміка, як повідомляється, у Волинській області: якщо у 2021 році ціна становила 618 тис. грн (14 788$), то у 2024 році — 1,6 млн грн (38 293$), а у 2025-му вже 2,3 млн грн (55 037$). Лише за останній рік ціни зросли майже на 43%, а за 4 роки – на 275%.

На Львівщині будинок, який у 2021 році коштував близько 976 тис. грн (23 355$), у 2024 році продавався за 3,1 млн грн (74 135$), а зараз — уже 3,6 млн грн (86 145$). Це на 14% більше, ніж торік, і на 267% більше, ніж чотири роки тому.

Помірне зростання

"Великі економічні центри країни показали більш стриману динаміку, але все одно подвоїли ціни на приватні будинки", - зазначають аналітики.

У Києві, за наведеними даними, медіанна вартість зросла з 4,6 млн грн (110 082$) у 2021 році до 8,1 млн грн (193 837$) у 2024-му та 9,6 млн грн (229 664$) у 2025-му. Це означає приріст на 107% за чотири роки і 18% за останній рік.

У Київській області будинок коштував 2,3 млн грн (55 041$) у 2021 році, у 2024-му — 4,3 млн грн (102 897$), а у 2025 році — вже 4,6 млн грн (110 082$). Це +104% за чотири роки і +7% за рік.

На Одещині медіанна ціна піднялася з 1,5 млн грн (35 898$) у 2021 році до 2,7 млн грн (64 573$) у 2024-му і 3,1 млн грн (74 135$) у 2025-му. Це становить +106% за чотири роки і +15% за рік.

Найповільніші темпи

У Запорізькій області будинок у 2021 році коштував 418 тис. грн (10 002$), у 2024-му — 915 тис. грн (21 899$), а у 2025 році — 951 тис. грн (22 764$). Загальний приріст — 127% за чотири роки, а з 2024 до 2025 року — лише 4%.

У Полтавській області вартість піднялася з 395 тис. грн (9 452$) у 2021 році до 742 тис. грн (17 757$) у 2024-му і 840 тис. грн (20 097$) у 2025-му. Це +113% за чотири роки і +13% за рік. 

"Загалом можна сказати, що попит на приватні будинки в Україні зберігається, але регіональна специфіка дуже впливає на динаміку цін. Захід та центр — драйвери зростання, південь і північ — більш стагнуючі ринки", - ідеться у дослідженні.

Ціни на житло у ЄС за рік зросли майже на 6%, а вартість оренди житла на 3,2%04.07.25, 14:48 • 2092 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНерухомість
Львівська область
Вінницька область
Київська область
Полтавська область
Одеська область
Волинська область
Запорізька область
Україна
Київ