Частные дома подорожали в 3-4 раза: какие регионы-лидеры

Цены на частные дома в Украине за последние четыре года выросли в 3-4 раза, при этом лидируют западные области, свидетельствует аналитика OLX Недвижимость, пишет УНН.

Сравнение данных за сентябрь 2021, 2024 и 2025 годов показывает: стоимость жилья выросла везде, но темпы подъема очень разнятся.

Лидеры роста

Первую позицию занимает Винницкая область, которую аналитики называют "настоящим рекордсменом". Если в 2021 году дом здесь стоил в среднем 580 тыс. грн (13 879$), то в 2024 году — уже более 2,1 млн грн (50 251$), а в 2025-м — почти 2,6 млн грн (62 216$).

"Это рост на 27% за последний год и на 354% за четыре года", - говорится в исследовании.

Не менее активная динамика, как сообщается, в Волынской области: если в 2021 году цена составляла 618 тыс. грн (14 788$), то в 2024 году — 1,6 млн грн (38 293$), а в 2025-м уже 2,3 млн грн (55 037$). Только за последний год цены выросли почти на 43%, а за 4 года – на 275%.

На Львовщине дом, который в 2021 году стоил около 976 тыс. грн (23 355$), в 2024 году продавался за 3,1 млн грн (74 135$), а сейчас — уже 3,6 млн грн (86 145$). Это на 14% больше, чем в прошлом году, и на 267% больше, чем четыре года назад.

Умеренный рост

"Крупные экономические центры страны показали более сдержанную динамику, но все равно удвоили цены на частные дома", - отмечают аналитики.

В Киеве, по приведенным данным, медианная стоимость выросла с 4,6 млн грн (110 082$) в 2021 году до 8,1 млн грн (193 837$) в 2024-м и 9,6 млн грн (229 664$) в 2025-м. Это означает прирост на 107% за четыре года и 18% за последний год.

В Киевской области дом стоил 2,3 млн грн (55 041$) в 2021 году, в 2024-м — 4,3 млн грн (102 897$), а в 2025 году — уже 4,6 млн грн (110 082$). Это +104% за четыре года и +7% за год.

На Одесщине медианная цена поднялась с 1,5 млн грн (35 898$) в 2021 году до 2,7 млн грн (64 573$) в 2024-м и 3,1 млн грн (74 135$) в 2025-м. Это составляет +106% за четыре года и +15% за год.

Самые медленные темпы

В Запорожской области дом в 2021 году стоил 418 тыс. грн (10 002$), в 2024-м — 915 тыс. грн (21 899$), а в 2025 году — 951 тыс. грн (22 764$). Общий прирост — 127% за четыре года, а с 2024 до 2025 года — лишь 4%.

В Полтавской области стоимость поднялась с 395 тыс. грн (9 452$) в 2021 году до 742 тыс. грн (17 757$) в 2024-м и 840 тыс. грн (20 097$) в 2025-м. Это +113% за четыре года и +13% за год.

"В целом можно сказать, что спрос на частные дома в Украине сохраняется, но региональная специфика очень влияет на динамику цен. Запад и центр — драйверы роста, юг и север — более стагнирующие рынки", - говорится в исследовании.

