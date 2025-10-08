Частные дома подорожали в 3-4 раза: какие регионы-лидеры

$41.320.03
12:14 • 9754 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 13803 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 18778 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 18704 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 18751 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 17782 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21022 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19146 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17494 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62137 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны8 октября, 04:41 • 27147 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 37274 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 19263 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 13958 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 9230 просмотра
публикации
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 9754 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 7324 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 13804 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 9724 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 18779 просмотра
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 19465 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 40592 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 43663 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 95153 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 89839 просмотра
Частные дома подорожали в 3-4 раза: какие регионы-лидеры

Киев • УНН

 • 1856 просмотра

Аналитика OLX Недвижимость показывает рост цен на частные дома в Украине в 3-4 раза за последние четыре года. Винницкая, Волынская и Львовская области стали лидерами роста, тогда как Киев, Киевщина и Одесщина удвоили цены.

Частные дома подорожали в 3-4 раза: какие регионы-лидеры

Цены на частные дома в Украине за последние четыре года выросли в 3-4 раза, при этом лидируют западные области, свидетельствует аналитика OLX Недвижимость, пишет УНН.

Сравнение данных за сентябрь 2021, 2024 и 2025 годов показывает: стоимость жилья выросла везде, но темпы подъема очень разнятся.

Лидеры роста

Первую позицию занимает Винницкая область, которую аналитики называют "настоящим рекордсменом". Если в 2021 году дом здесь стоил в среднем 580 тыс. грн (13 879$), то в 2024 году — уже более 2,1 млн грн (50 251$), а в 2025-м — почти 2,6 млн грн (62 216$).

"Это рост на 27% за последний год и на 354% за четыре года", - говорится в исследовании.

Не менее активная динамика, как сообщается, в Волынской области: если в 2021 году цена составляла 618 тыс. грн (14 788$), то в 2024 году — 1,6 млн грн (38 293$), а в 2025-м уже 2,3 млн грн (55 037$). Только за последний год цены выросли почти на 43%, а за 4 года – на 275%.

На Львовщине дом, который в 2021 году стоил около 976 тыс. грн (23 355$), в 2024 году продавался за 3,1 млн грн (74 135$), а сейчас — уже 3,6 млн грн (86 145$). Это на 14% больше, чем в прошлом году, и на 267% больше, чем четыре года назад.

Умеренный рост

"Крупные экономические центры страны показали более сдержанную динамику, но все равно удвоили цены на частные дома", - отмечают аналитики.

В Киеве, по приведенным данным, медианная стоимость выросла с 4,6 млн грн (110 082$) в 2021 году до 8,1 млн грн (193 837$) в 2024-м и 9,6 млн грн (229 664$) в 2025-м. Это означает прирост на 107% за четыре года и 18% за последний год.

В Киевской области дом стоил 2,3 млн грн (55 041$) в 2021 году, в 2024-м — 4,3 млн грн (102 897$), а в 2025 году — уже 4,6 млн грн (110 082$). Это +104% за четыре года и +7% за год.

На Одесщине медианная цена поднялась с 1,5 млн грн (35 898$) в 2021 году до 2,7 млн грн (64 573$) в 2024-м и 3,1 млн грн (74 135$) в 2025-м. Это составляет +106% за четыре года и +15% за год.

Самые медленные темпы

В Запорожской области дом в 2021 году стоил 418 тыс. грн (10 002$), в 2024-м — 915 тыс. грн (21 899$), а в 2025 году — 951 тыс. грн (22 764$). Общий прирост — 127% за четыре года, а с 2024 до 2025 года — лишь 4%.

В Полтавской области стоимость поднялась с 395 тыс. грн (9 452$) в 2021 году до 742 тыс. грн (17 757$) в 2024-м и 840 тыс. грн (20 097$) в 2025-м. Это +113% за четыре года и +13% за год. 

"В целом можно сказать, что спрос на частные дома в Украине сохраняется, но региональная специфика очень влияет на динамику цен. Запад и центр — драйверы роста, юг и север — более стагнирующие рынки", - говорится в исследовании.

Цены на жилье в ЕС за год выросли почти на 6%, а стоимость аренды жилья на 3,2%04.07.25, 14:48 • 2092 просмотра

Юлия Шрамко

Экономика Недвижимость
Львовская область
Винницкая область
Киевская область
Полтавская область
Одесская область
Волынская область
Запорожская область
Украина
Киев