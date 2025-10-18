$41.640.00
Ексклюзив
10:58
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
08:50
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв'язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика

Київ • УНН

 • 998 перегляди

Будівельні та ремонтні роботи залишаються найзатребуванішими на OLX, з медіаною ціни на будівництво "під ключ" у 2000 грн/м². Найбільший попит спостерігається у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика

Будівельні та ремонтні роботи й надалі залишаються серед найзатребуваніших у категорії "Бізнес та послуги" на OLX. Українці купують нове житло, оновлюють квартири й активно відновлюють старі сільські будинки - тренд на реновацію зараз на піку. Про це пише УНН з посиланням на OLX.

Скільки у 2025 році коштують різні послуги із будівництва та ремонту на OLX

За даними OLX, у 2025 році ціни на будівництво та ремонт залежать від формату робіт і регіону, але можна виділити орієнтовну вартість.

Найдорожче обійдеться будівництво "під ключ" – медіана ціни сягає 2 000 гривень за м². Послуги з вентиляції та кондиціонування коштують близько 1 500 гривень.

Блок послуг з електромонтажу, зварювальних робіт та монтажу вікон, дверей і балконів тримається на рівні 1 000 гривень. Буріння свердловин обійдеться приблизно у 800 гривень, а встановлення та ремонт систем безпеки – 738 гривень.

Приватні будинки подорожчали у 3-4 рази: які регіони-лідери08.10.25, 14:59 • 4640 переглядiв

Ландшафтні та земляні роботи, будівельні роботи й ремонт, а також підключення сантехнічних комунікацій коштують у діапазоні 550–500 гривень.

Найнижчі медіанні ціни у переліку – 300 гривень. Це демонтажні роботи, оздоблення та ремонт, а також послуги з проєктування й дизайну.

Німеччина готова допомогти Україні з реформами містобудування та соціального житла09.10.25, 06:04 • 4564 перегляди

На які послуги найбільший попит

Попит на послуги у сфері будівництва та ремонту на OLX різниться, проте лідери очевидні. Найбільше відгуків отримують саме базові "будівельні роботи" – понад 16 тис. відгуків. Друге місце займають послуги з оздоблення та ремонту, які зібрали близько 11 тис. відгуків.

Досить високим попитом користуються сантехнічні роботи та комунікації – вони мають 6 тис. відгуків. Готові конструкції, електромонтажні роботи та монтаж вікон, дверей і балконів отримали трохи більше 3 тис. відгуків кожна.

У "середньому" ціновому сегменті від 2,5 до 2 тис. відгуків – демонтажні роботи, ремонт і підключення, а також зварювальні послуги. Приблизно 2 тис.і відгуків мають оголошення щодо буріння свердловин, будівництва й підключення, вентиляції та кондиціонування, а також проєктування і дизайну.

Україна залучила 170 мільйонів євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи: куди підуть кошти01.10.25, 19:01 • 3146 переглядiв

Менше ніж 1 тис. відгуків отримують більш такі підкатегорії оголошень: будівельні, ландшафтні та земляні роботи. Найнижчий попит – на встановлення та ремонт систем безпеки: ці послуги виявилися найменш затребуваними серед користувачів (59 відгуків на оголошення).

У яких областях найбільший запит на будівельні послуги та послуги із ремонту

Будівельні та ремонтні послуги на OLX у 2025 році мають найбільший відгук у великих містах та обласних центрах.

Найактивніше користувачі шукають спеціалістів у Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Найбільша кількість відгуків на будівельні послуги у 2025 році зафіксована в Дніпропетровській області – понад 2255.

Далі йдуть Київська область із 1 940 відгуками та Львівська область із 1 966. У Києві будівельні послуги зібрали 1 718 відгуків.

єОселя: 5,1 тис. пільгових іпотек на суму 9,4 млрд грн українці отримали з початку року23.09.25, 05:42 • 5122 перегляди

Що стосується будівництва "під ключ", то тут лідирує Київська область – 241 відгук. Трохи менше мають Дніпропетровська область – 238 та Київ – 167 відгуків на оголошення.

Послуги з монтажу вікон, дверей і балконів найбільше шукають у Києві – 589 відгуків. У Дніпропетровській області ця цифра становить 445, а у Львівській області – 333.

В оздобленні та ремонті найбільший попит традиційно припадає на столицю – 3 251 відгук. Дніпропетровська область зібрала 1 170, а Київська область – 992 відгуки.

У категорії "ремонт під ключ" найбільше звернень зафіксовано в Києві – 502. Далі йде Львівська область – 287, а також Одеська (243) і Полтавська (227).

На послуги сантехніки та комунікацій найбільший попит у Дніпропетровській області – 1 161 відгук. У Київській області зафіксовано 770, а в Києві – 724 відгуки.

Не лише області з містами-мільйонниками: де в Україні найактивніше купують житло19.09.25, 19:24 • 6124 перегляди

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаНерухомість
