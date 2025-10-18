Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика

Строительные и ремонтные работы по-прежнему остаются одними из самых востребованных в категории "Бизнес и услуги" на OLX. Украинцы покупают новое жилье, обновляют квартиры и активно восстанавливают старые сельские дома - тренд на реновацию сейчас на пике. Об этом пишет УНН со ссылкой на OLX.

Сколько в 2025 году стоят различные услуги по строительству и ремонту на OLX

По данным OLX, в 2025 году цены на строительство и ремонт зависят от формата работ и региона, но можно выделить ориентировочную стоимость.

Дороже всего обойдется строительство "под ключ" – медиана цены достигает 2 000 гривен за м². Услуги по вентиляции и кондиционированию стоят около 1 500 гривен.

Блок услуг по электромонтажу, сварочным работам и монтажу окон, дверей и балконов держится на уровне 1 000 гривен. Бурение скважин обойдется примерно в 800 гривен, а установка и ремонт систем безопасности – 738 гривен.

Ландшафтные и земляные работы, строительные работы и ремонт, а также подключение сантехнических коммуникаций стоят в диапазоне 550–500 гривен.

Самые низкие медианные цены в перечне – 300 гривен. Это демонтажные работы, отделка и ремонт, а также услуги по проектированию и дизайну.

На какие услуги наибольший спрос

Спрос на услуги в сфере строительства и ремонта на OLX различается, однако лидеры очевидны. Больше всего откликов получают именно базовые "строительные работы" – более 16 тыс. откликов. Второе место занимают услуги по отделке и ремонту, которые собрали около 11 тыс. откликов.

Достаточно высоким спросом пользуются сантехнические работы и коммуникации – они имеют 6 тыс. откликов. Готовые конструкции, электромонтажные работы и монтаж окон, дверей и балконов получили чуть более 3 тыс. откликов каждая.

В "среднем" ценовом сегменте от 2,5 до 2 тыс. откликов – демонтажные работы, ремонт и подключение, а также сварочные услуги. Приблизительно 2 тыс. откликов имеют объявления по бурению скважин, строительству и подключению, вентиляции и кондиционированию, а также проектированию и дизайну.

Менее 1 тыс. откликов получают более такие подкатегории объявлений: строительные, ландшафтные и земляные работы. Самый низкий спрос – на установку и ремонт систем безопасности: эти услуги оказались наименее востребованными среди пользователей (59 откликов на объявления).

В каких областях наибольший запрос на строительные услуги и услуги по ремонту

Строительные и ремонтные услуги на OLX в 2025 году имеют наибольший отклик в крупных городах и областных центрах.

Активнее всего пользователи ищут специалистов в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

Наибольшее количество откликов на строительные услуги в 2025 году зафиксировано в Днепропетровской области – более 2255.

Далее следуют Киевская область с 1 940 откликами и Львовская область с 1 966. В Киеве строительные услуги собрали 1 718 откликов.

Что касается строительства "под ключ", то здесь лидирует Киевская область – 241 отклик. Чуть меньше имеют Днепропетровская область – 238 и Киев – 167 откликов на объявления.

Услуги по монтажу окон, дверей и балконов больше всего ищут в Киеве – 589 откликов. В Днепропетровской области эта цифра составляет 445, а во Львовской области – 333.

В отделке и ремонте наибольший спрос традиционно приходится на столицу – 3 251 отклик. Днепропетровская область собрала 1 170, а Киевская область – 992 отклика.

В категории "ремонт под ключ" больше всего обращений зафиксировано в Киеве – 502. Далее следует Львовская область – 287, а также Одесская (243) и Полтавская (227).

На услуги сантехники и коммуникаций наибольший спрос в Днепропетровской области – 1 161 отклик. В Киевской области зафиксировано 770, а в Киеве – 724 отклика.

