В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Не только области с городами-миллионниками: где в Украине активнее всего покупают жилье

Киев • УНН

 • 458 просмотра

В августе 2025 года наибольший спрос на квартиры зафиксирован в западных областях, тогда как дома активнее всего покупают в центральных областях. Черновицкая, Волынская и Житомирская области лидируют по количеству откликов на объявления о продаже квартир.

Не только области с городами-миллионниками: где в Украине активнее всего покупают жилье

В августе 2025 года наибольший спрос на приобретение квартир по количеству откликов на одно объявление наблюдался в западных и центральных областях. При этом дома наиболее активно покупают в центральных областях, а квартиры - в западных, пишет УНН со ссылкой на данные OLX.

В каких регионах высокий спрос на покупку квартир

В августе 2025 года высокий спрос на покупку недвижимости был зафиксирован в различных регионах, среди которых – не только области с городами-миллионниками, но и Черновицкая, Волынская, Житомирская, Черкасская, Кировоградская и другие

- отмечают аналитики.

При этом, по их информации, в прошлом месяце наибольшее количество откликов на 1 объявление о продаже квартир наблюдалось в Черновицкой, Волынской, Житомирской, Львовской и Черкасской областях. 

Так в Черновицкой области на 1 объявление приходилось около 15 откликов. Для сравнения: в августе 2024 года в Черновицкой области этот показатель был 11 откликов на 1 объявление. 

В среднем 11 откликов на 1 объявление о продаже квартир приходилось в Волынской и Житомирской областях. На четвертом месте по спросу - Львовская и Черкасская области - ориентировочно 10 откликов на 1 объявление. 

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях в августе 2025 года фиксировали около 8 откликов на одно объявление. Что касается Киевской и Одесской области, то в августе 2025 года зафиксировали в среднем 3 отклика на 1 объявление. Специалисты связывают это с большим количеством объявлений в целом. На таком же уровне спрос был в этих областях и в августе 2024 года.

Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости09.09.25, 10:01 • 71425 просмотров

Где в Украине высокий спрос на покупку домов

Что касается домов, то больше всего откликов на 1 объявление с предложением покупки наблюдалось в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. 

Так в Черкасской области фиксировали около 12 откликов на объявления о продаже на платформе. На втором месте – Кировоградская область: 10 откликов на 1 объявление, на третьем – Полтавская: 9 откликов на 1 объявление.

В Волынской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Николаевской областях спрос в августе 2025 года фиксировали в рамках 6-7 откликов на 1 объявление.

В августе 2025 года высокий спрос на покупку жилья зафиксирован в западных и центральных регионах. В частности, больше всего откликов на 1 объявление о продаже квартир наблюдалось преимущественно на Западе Украины, тогда как на 1 объявление о покупке домов – в центральных областях

- подытожили аналитики.

Риелторам хотят запретить брать комиссию без обращения клиента: петиция собрала 25 тысяч подписей16.09.25, 12:46 • 3359 просмотров

Алена Уткина

Недвижимость
Черновицкая область
Львовская область
Донецкая область
Николаевская область
Ивано-Франковская область
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Волынская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Херсонская область
Украина