Не только области с городами-миллионниками: где в Украине активнее всего покупают жилье

В августе 2025 года наибольший спрос на приобретение квартир по количеству откликов на одно объявление наблюдался в западных и центральных областях. При этом дома наиболее активно покупают в центральных областях, а квартиры - в западных, пишет УНН со ссылкой на данные OLX.

В каких регионах высокий спрос на покупку квартир

В августе 2025 года высокий спрос на покупку недвижимости был зафиксирован в различных регионах, среди которых – не только области с городами-миллионниками, но и Черновицкая, Волынская, Житомирская, Черкасская, Кировоградская и другие - отмечают аналитики.

При этом, по их информации, в прошлом месяце наибольшее количество откликов на 1 объявление о продаже квартир наблюдалось в Черновицкой, Волынской, Житомирской, Львовской и Черкасской областях.

Так в Черновицкой области на 1 объявление приходилось около 15 откликов. Для сравнения: в августе 2024 года в Черновицкой области этот показатель был 11 откликов на 1 объявление.

В среднем 11 откликов на 1 объявление о продаже квартир приходилось в Волынской и Житомирской областях. На четвертом месте по спросу - Львовская и Черкасская области - ориентировочно 10 откликов на 1 объявление.

В Закарпатской и Ивано-Франковской областях в августе 2025 года фиксировали около 8 откликов на одно объявление. Что касается Киевской и Одесской области, то в августе 2025 года зафиксировали в среднем 3 отклика на 1 объявление. Специалисты связывают это с большим количеством объявлений в целом. На таком же уровне спрос был в этих областях и в августе 2024 года.

Где в Украине высокий спрос на покупку домов

Что касается домов, то больше всего откликов на 1 объявление с предложением покупки наблюдалось в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Так в Черкасской области фиксировали около 12 откликов на объявления о продаже на платформе. На втором месте – Кировоградская область: 10 откликов на 1 объявление, на третьем – Полтавская: 9 откликов на 1 объявление.

В Волынской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Николаевской областях спрос в августе 2025 года фиксировали в рамках 6-7 откликов на 1 объявление.

В августе 2025 года высокий спрос на покупку жилья зафиксирован в западных и центральных регионах. В частности, больше всего откликов на 1 объявление о продаже квартир наблюдалось преимущественно на Западе Украины, тогда как на 1 объявление о покупке домов – в центральных областях - подытожили аналитики.

