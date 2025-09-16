Риелторам хотят запретить брать комиссию без обращения клиента: петиция собрала 25 тысяч подписей
Киев • УНН
В Украине появилась петиция с призывом запретить риелторам взимать комиссию без прямого обращения клиента. Инициатива уже собрала более 25 тысяч подписей. Документ также предлагает ввести обязательную регистрацию риелторов и сертификацию специалистов, пишет УНН.
Подробности
Как указывает автор Юлия Визенок и инициаторы - команда сервиса по поиску жилья без комиссии, сейчас в Украине отсутствует четкое правовое регулирование деятельности риелторов и посредников на рынке недвижимости.
По их словам, это приводит к массовым злоупотреблениям со стороны неофициальных риелторов, которые уклоняются от уплаты налогов. Кроме этого, потребители лишены защиты из-за масштабного теневого рынка.
На этом фоне, среди основных предложений Кабмина есть:
- обязательная регистрация риелторов как ФЛП или
юридических лиц;
- введение минимальных стандартов квалификации и
сертификации для специалистов;
- заключение письменного договора или предоставление иного
подтверждения сотрудничества с клиентом;
- запрет взимания комиссии без фактического обращения
клиента;
- административная ответственность за нарушение этих
правил.
