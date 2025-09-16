Риелторам хотят запретить брать комиссию без обращения клиента: петиция собрала 25 тысяч подписей

$41.280.03
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
09:19 • 3192 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 10570 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 10209 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 20220 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 20653 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 54375 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 64485 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 45894 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 46604 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 43602 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
752мм
Популярные новости
Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios15 сентября, 23:56 • 7544 просмотра
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПДPhoto16 сентября, 00:27 • 15326 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 10243 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 12060 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 15795 просмотра
публикации
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 3218 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 10581 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 20236 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 30097 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 55962 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Олег Синегубов
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 37618 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 37415 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 42540 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 48138 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 98109 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс
Facebook

Риелторам хотят запретить брать комиссию без обращения клиента: петиция собрала 25 тысяч подписей

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В Украине появилась петиция с призывом запретить риелторам взимать комиссию без прямого обращения клиента. Документ также предлагает ввести обязательную регистрацию риелторов и сертификацию специалистов.

Риелторам хотят запретить брать комиссию без обращения клиента: петиция собрала 25 тысяч подписей

В Украине появилась петиция с призывом запретить риелторам взимать комиссию без прямого обращения клиента. Инициатива уже собрала более 25 тысяч подписей. Документ также предлагает ввести обязательную регистрацию риелторов и сертификацию специалистов, пишет УНН.

Подробности

Как указывает автор Юлия Визенок и инициаторы - команда сервиса по поиску жилья без комиссии, сейчас в Украине отсутствует четкое правовое регулирование деятельности риелторов и посредников на рынке недвижимости.

По их словам, это приводит к массовым злоупотреблениям со стороны неофициальных риелторов, которые уклоняются от уплаты налогов. Кроме этого, потребители лишены защиты из-за масштабного теневого рынка.

На этом фоне, среди основных предложений Кабмина есть:

  • обязательная регистрация риелторов как ФЛП или юридических лиц;
    • введение минимальных стандартов квалификации и сертификации для специалистов;
      • заключение письменного договора или предоставление иного подтверждения сотрудничества с клиентом;
        • запрет взимания комиссии без фактического обращения клиента;
          • административная ответственность за нарушение этих правил.

            Минсоцполитики запускает новые механизмы поддержки маломобильных ВПЛ: что известно30.08.25, 20:39 • 4714 просмотров

            Алена Уткина

            ОбществоНедвижимость
            Украина