Рієлторам хочуть заборонити брати комісію без звернення клієнта: петиція зібрала 25 тисяч підписів

Ексклюзив
09:19 • 2820 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 10305 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 10075 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 19846 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
06:54 • 20376 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 54152 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 64274 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 45783 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 46546 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 43561 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа для знищення ХАМАС - Axios
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 2820 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Ексклюзив
07:30 • 19846 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
БМ-30 «Смерч»
Шахед-136
Financial Times
Fox News
Рієлторам хочуть заборонити брати комісію без звернення клієнта: петиція зібрала 25 тисяч підписів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

В Україні з'явилася петиція із закликом заборонити рієлторам стягувати комісію без прямого звернення клієнта. Документ також пропонує запровадити обов'язкову реєстрацію рієлторів та сертифікацію фахівців.

Рієлторам хочуть заборонити брати комісію без звернення клієнта: петиція зібрала 25 тисяч підписів

В Україні з’явилася петиція із закликом заборонити рієлторам стягувати комісію без прямого звернення клієнта. Ініціатива вже зібрала понад 25 тисяч підписів. Документ також пропонує запровадити обов’язкову реєстрацію рієлторів та сертифікацію фахівців, пише УНН.

Деталі

Як вказує автор Юлія Візьонок та ініціатори - команда сервісу з пошуку житла без комісії, наразі в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості.

За їхніми словами, це призводить до масових зловживань з боку неофіційних рієлторів, які ухиляються від сплати податків. Окрім цього споживачі позбавленні захисту через масштабний тіньовий ринок.

На цьому тлі, серед основних пропозицій Кабміну є:

  • обов'язкова реєстрація рієлторів як ФОП або юридичних осіб;
    • введення мінімальних стандартів кваліфікації та сертифікації для фахівців;
      • укладання письмового договору або надання іншого підтвердження співпраці з клієнтом;
        • заборона стягнення комісії без фактичного звернення клієнта;
          • адміністративна відповідальність за порушення цих правил.

            Мінсоцполітики запускає нові механізми підтримки маломобільних ВПО: що відомо

            Альона Уткіна

            Суспільство Нерухомість Україна
            Україна