Рієлторам хочуть заборонити брати комісію без звернення клієнта: петиція зібрала 25 тисяч підписів
Київ • УНН
В Україні з’явилася петиція із закликом заборонити рієлторам стягувати комісію без прямого звернення клієнта. Ініціатива вже зібрала понад 25 тисяч підписів. Документ також пропонує запровадити обов’язкову реєстрацію рієлторів та сертифікацію фахівців, пише УНН.
Деталі
Як вказує автор Юлія Візьонок та ініціатори - команда сервісу з пошуку житла без комісії, наразі в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості.
За їхніми словами, це призводить до масових зловживань з боку неофіційних рієлторів, які ухиляються від сплати податків. Окрім цього споживачі позбавленні захисту через масштабний тіньовий ринок.
На цьому тлі, серед основних пропозицій Кабміну є:
- обов'язкова реєстрація рієлторів як ФОП або
юридичних осіб;
- введення мінімальних стандартів кваліфікації та
сертифікації для фахівців;
- укладання письмового договору або надання іншого
підтвердження співпраці з клієнтом;
- заборона стягнення комісії без фактичного звернення
клієнта;
- адміністративна відповідальність за порушення цих
правил.
