Мінсоцполітики запускає нові механізми підтримки маломобільних ВПО: що відомо
Київ • УНН
Держава виділяє 1 млрд грн на житло для ВПО. Нова послуга забезпечить медичну та соціальну підтримку маломобільних груп населення.
Заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко наголосила, що держава паралельно працює над покращенням умов проживання для маломобільних груп населення. Про це повідомляє Мінсоцполітики, пише УНН.
Деталі
Вона підкреслила, що вже підготовлено два важливих механізми, серед яких: субвенція у розмірі 1 млрд грн для створення, переобладнання чи ремонту житла тимчасового проживання та нова послуга з проживання маломобільних груп населення з числа ВПО.
"Що важливо, ми додаємо медичну компоненту до послуги підтриманого проживання. Евакуйовані громадяни в транзитному центрі матимуть змогу пройти медичний огляд, якщо є покази, людина переміщується у медичний заклад для стабілізації стану. Протягом 30 днів переміщена особа отримує медичну, психологічну, соціальну підтримки. Якщо після цього періоду залишається потреба для людини у допомозі з проживанням, ми пропонуємо скористатися послугою проживання маломобільних груп населення, коли надавач не лише забезпечує житлом, але і допомагає з веденням господарства та інтеграції в громаду. Ця послуга передбачає співфінансування з бюджету держави та бюджетів громад", - поділилася Тетяна Кірієнко.
