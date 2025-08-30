$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 4296 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 16590 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 37374 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 52415 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 71659 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 208126 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 94975 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 78164 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 95363 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 290232 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Мінсоцполітики запускає нові механізми підтримки маломобільних ВПО: що відомо

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Держава виділяє 1 млрд грн на житло для ВПО. Нова послуга забезпечить медичну та соціальну підтримку маломобільних груп населення.

Мінсоцполітики запускає нові механізми підтримки маломобільних ВПО: що відомо

Заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко наголосила, що держава паралельно працює над покращенням умов проживання для маломобільних груп населення. Про це  повідомляє Мінсоцполітики, пише УНН.

Деталі

Вона підкреслила, що вже підготовлено два важливих механізми, серед яких: субвенція у розмірі 1 млрд грн для створення, переобладнання чи ремонту житла тимчасового проживання та нова послуга з проживання маломобільних груп населення з числа ВПО. 

"Що важливо, ми додаємо медичну компоненту до послуги підтриманого проживання. Евакуйовані громадяни в транзитному центрі матимуть змогу пройти медичний огляд, якщо є покази, людина переміщується у медичний заклад для стабілізації стану. Протягом 30 днів переміщена особа отримує медичну, психологічну, соціальну підтримки. Якщо після цього періоду залишається потреба для людини у допомозі з проживанням, ми пропонуємо скористатися послугою проживання маломобільних груп населення, коли надавач не лише забезпечує житлом, але і допомагає з веденням господарства та інтеграції в громаду. Ця послуга передбачає співфінансування з бюджету держави та бюджетів громад", - поділилася Тетяна Кірієнко. 

Нагадаємо

Україна та Швейцарія розпочинають реалізацію 12 інфраструктурних, соціальних та гуманітарних проєктів. Фінансування на суму понад 93 млн швейцарських франків передбачено в межах міжурядової угоди.

Ольга Розгон

СуспільствоНерухомість