Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови на $140 мільйонів

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків (майже 140 млн доларів США) у межах міжурядової угоди з Україною. Про це інформує прем'єр-міністр Юлія Свириденко, Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.

Ззначається, що Україна та Швейцарія розпочинають реалізацію 12 інфраструктурних, соціальних та гуманітарних проектів на суму понад 93 млн швейцарських франків у межах міжурядової угоди. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко після зустрічі зі Спеціальним представником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером.

Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для переселенців і сучасні лікарні для українців. Усе це стане можливим завдяки нашим новим спільним проектам зі швейцарським бізнесом. Вони не лише відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру, а й створюватимуть робочі місця, нові виробництва, відкриватимуть економічні можливості для українських громад