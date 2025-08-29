$41.320.08
Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови на $140 мільйонів

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Україна та Швейцарія розпочинають реалізацію 12 інфраструктурних, соціальних та гуманітарних проєктів. Фінансування на суму понад 93 млн швейцарських франків передбачено в межах міжурядової угоди.

Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови на $140 мільйонів

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків (майже 140 млн доларів США) у межах міжурядової угоди з Україною. Про це інформує прем'єр-міністр Юлія Свириденко, Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.

Деталі

Ззначається, що Україна та Швейцарія розпочинають реалізацію 12 інфраструктурних, соціальних та гуманітарних проектів на суму понад 93 млн швейцарських франків у межах міжурядової угоди. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко після зустрічі зі Спеціальним представником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером.

Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для переселенців і сучасні лікарні для українців. Усе це стане можливим завдяки нашим новим спільним проектам зі швейцарським бізнесом. Вони не лише відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру, а й створюватимуть робочі місця, нові виробництва, відкриватимуть економічні можливості для українських громад

- наголосила Юлія Свириденко.

Серед проектів, що будуть реалізовані вже восени 2025 року:

Енергетика та інфраструктура

  • модернізація високовольтних мереж у 7 прифронтових регіонах та навчання персоналу «Укренерго» (Hitachi Energy — 3,7 млн франків);
    • будівництво 11 сонячних електростанцій із накопичувачами енергії для насосних станцій «Миколаївводоканалу» (Elektrobedarf Troller — CHF 1,7 млн франків);
      • створення виробництва кріплень у Кременчуці для переходу на європейську колію 1435 мм, що створить до 20 нових робочих місць (Schwihag — 14,4 млн франків);
        • виробництво контактних дротів для електрифікації залізниць та навчання персоналу «Укрзалізниці» (Arthur Flury — 12,9 млн франків).

          Житло

          • будівництво модульних будинків для ВПО, локальне виробництво у Вінниці, понад 50 нових робочих місць (Divario — 15 млн франків);
            • зведення модульних будинків для ВПО у Сумській області, 95% компонентів виготовлено в Україні (DM Bau — 8,9 млн франків);
              • заміна понад 32 000 вікон у зруйнованих будинках Харкова та східних областей (Glas Trösch — 9,9 млн франків);

                Освіта

                • нові енергоефективні двері й вікна у профтехзакладах, впровадження практичних програм навчання (Rehau — 4,8 млн франків);
                  • сучасні санітарні системи та навчання студентів монтажу з урахуванням потреб людей з інвалідністю (Geberit — 3,7 млн франків);

                    Охорона здоров’я

                    • будівництво чотириповерхової діагностичної лабораторії у Львові та підготовка персоналу (Roche Diagnostics — 8,8 млн франків);
                      • перший в Україні центр брахітерапії для лікування онкохворих в Івано-Франківську, з навчанням українських лікарів (Innovatec Med — 3 млн франків );

                        Гуманітарне розмінування

                        • створення ремонтної майстерні, нове обладнання та дрони для підвищення спроможностей ДСНС (Fondation Suisse de Déminage — 6,4 млн франків).

                          Прем’єр-міністр підкреслила, що початковий бюджет конкурсу становив 50 млн франків. Однак через високий інтерес бізнесу — загалом швейцарські компанії подали 43 заявки на суму понад 500 млн франків — бюджет конкурсу було збільшено майже вдвічі. Частину вартості проектів профінансує швейцарський приватний сектор.

                          Нагадаємо

                          Данія надасть додатково 500 мільйонів данських крон Фонду для України для залучення інвестицій. Кошти будуть спрямовані на гарантування інвестицій данських компаній у проекти з відбудови.

                          Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС проти рф: знизила цінову стелю на нафту12.08.25, 18:18 • 2993 перегляди

                          Віта Зеленецька

                          Економіка
                          Електроенергія
                          Сумська область
                          Юлія Свириденко
                          благодійність
                          Українська залізниця
                          Державна служба України з надзвичайних ситуацій
                          Укренерго
                          Швейцарія
                          Данія
                          Україна
                          Кременчук
                          Вінниця
                          Івано-Франківськ
                          Львів
                          Харків