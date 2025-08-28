$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 12649 перегляди
Данія виділяє 500 мільйонів крон на інвестиції в Україну

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Данія надасть додатково 500 мільйонів данських крон Фонду для України для залучення інвестицій. Кошти будуть спрямовані на гарантування інвестицій данських компаній у проекти з відбудови.

Данія виділяє 500 мільйонів крон на інвестиції в Україну

Данія виділить Фонду для України, який сприяє залученню інвестицій в Україну додатково щонайменше 500 млн данських крон. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Деталі

Про це було оголошено під час зустрічі в Копенгагені української делегації на чолі з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та за участі Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева з Міністром підприємництва Данії Мортеном Бьодсков.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на гарантування Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій данських компаній у проекти з відбудови.

Під час зустрічі сторони підписали Меморандуму про взаєморозуміння, який продовжить і посилить співпрацю між країнами в межах данської моделі підтримки.

Візит у Данію починається з важливого рішення – уряд Данії виділяє 500 млн крон на Фонд для України. Це гарантійний капітал, який дозволяє EIFO підтримати інвестиції й експортні проєкти щонайменше на 1,5 млрд крон. Такий механізм знижує ризики для бізнесу і відкриває шлях для данських компаній до участі у відбудові. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Данії від першого дня повномасштабної війни

- заявила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Як повідомили у відомстві, на сьогодні вже близько 100 найбільших данських компаній інвестують в Україну. Уряди Данії та України постійно працюють, щоб створити найбільш сприятливі умови для інвестицій та співпраці між українським і данським бізнесом. Данія активно залучена до фінансування оборонних та інфраструктурних проєктів. Зокрема гарантування Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO) інвестицій допомогло Україні отримати імпортне обладнання для будівництва ІІ черги Тилігульської вітроелектростанції, що посилює енергетичну безпеку нашої держави.

Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу підкреслив, що Данія від першого дня жорстокої війни стоїть пліч-о-пліч з Україною і залишається поруч.

Я радий і гордий, що ми знову робимо значний внесок у відбудову країни. Водночас для мене велика честь вітати Прем’єр-міністра Юлію Свириденко у Данії. Це чудова можливість ще більше зміцнити співпрацю між нашими країнами та запевнити український народ, що їхні данські друзі допомагають усім, чим можуть

- сказав Мортен Бедскоу.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю. Наразі Україна зацікавлена, щоб фокус підтримки зміщувався на можливості фінансової підтримки у національній валюті, аби зменшити ризики для бізнесу в Україні. Як було акцентовано під час зустрічі, важливо також, щоб інструменти підтримки та програми працювали в усіх ключових секторах, включно з оборонним. Для гарантування безпеки Україні потрібно зміцнювати оборонно-промисловий комплекс, а для цього необхідний доступ до кредитування.

Довідка

Фонд для України — це програма, яку адмініструє Данський експортно-інвестиційний фонд. Він допомагає данським компаніям експортувати до України та інвестувати в країну. У межах програми EIFO бере на себе ризики, пов’язані з веденням бізнесу в Україні. Наразі вже надано гарантії для проєктів, зокрема, в аграрному, енергетичному та медичному секторах.

Завдяки новим коштам можуть бути надані нові гарантії щонайменше на 1,5 млрд данських крон. Кошти для фонду є частиною урядової пропозиції до фінансового закону на 2026 рік.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час візиту до Данії обговорила з Метте Фредеріксен євроінтеграцію та обороноздатність. Україна готова відкрити перші три переговорні кластери щодо членства в ЄС вже зараз.

Україна посилює промислову співпрацю з Данією – Шмигаль24.08.25, 16:37 • 4953 перегляди

Віта Зеленецька

Економіка
Електроенергія
Юлія Свириденко
Метте Фредеріксен
Світовий банк
Всесвітня організація охорони здоров'я
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Данія
Україна