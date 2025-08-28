Дания выделяет 500 миллионов крон на инвестиции в Украину

$41.400.03
48.270.21
ukenru
17:11 • 12609 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 28806 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 108399 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 71157 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 43292 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 61293 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49074 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47027 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 122259 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 125471 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
75%
754мм
Популярные новости
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 46892 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 45598 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 29714 просмотра
Сийярто сообщил, когда возобновятся поставки газа в Венгрию после ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"17:57 • 4534 просмотра
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева20:53 • 12677 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 45612 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 46907 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 108400 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 122259 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 97388 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 29726 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 71349 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 77103 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 76024 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 109613 просмотра
Актуальное
СВИФТ
9К720 Искандер
Ми-8
Дія (сервис)
E-6 Mercury

Дания выделяет 500 миллионов крон на инвестиции в Украину

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Дания предоставит дополнительно 500 миллионов датских крон Фонду для Украины для привлечения инвестиций. Средства будут направлены на гарантирование инвестиций датских компаний в проекты по восстановлению.

Дания выделяет 500 миллионов крон на инвестиции в Украину

Дания выделит Фонду для Украины, который способствует привлечению инвестиций в Украину, дополнительно не менее 500 млн датских крон. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Детали

Об этом было объявлено во время встречи в Копенгагене украинской делегации во главе с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и при участии Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с Министром предпринимательства Дании Мортеном Бёдсковым.

Отмечается, что средства будут направлены на гарантирование Экспортно-инвестиционным фондом Дании (EIFO) инвестиций датских компаний в проекты по восстановлению.

Во время встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, который продолжит и усилит сотрудничество между странами в рамках датской модели поддержки.

Визит в Данию начинается с важного решения – правительство Дании выделяет 500 млн крон на Фонд для Украины. Это гарантийный капитал, который позволяет EIFO поддержать инвестиции и экспортные проекты как минимум на 1,5 млрд крон. Такой механизм снижает риски для бизнеса и открывает путь для датских компаний к участию в восстановлении. Мы высоко ценим последовательную поддержку Дании с первого дня полномасштабной войны

- заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день уже около 100 крупнейших датских компаний инвестируют в Украину. Правительства Дании и Украины постоянно работают, чтобы создать наиболее благоприятные условия для инвестиций и сотрудничества между украинским и датским бизнесом. Дания активно вовлечена в финансирование оборонных и инфраструктурных проектов. В частности, гарантирование Экспортно-инвестиционным фондом Дании (EIFO) инвестиций помогло Украине получить импортное оборудование для строительства II очереди Тилигульской ветроэлектростанции, что усиливает энергетическую безопасность нашего государства.

Министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу подчеркнул, что Дания с первого дня жестокой войны стоит плечом к плечу с Украиной и остается рядом.

Я рад и горд, что мы снова вносим значительный вклад в восстановление страны. В то же время для меня большая честь приветствовать Премьер-министра Юлию Свириденко в Дании. Это прекрасная возможность еще больше укрепить сотрудничество между нашими странами и заверить украинский народ, что их датские друзья помогают всем, чем могут

- сказал Мортен Бедскоу.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Сейчас Украина заинтересована, чтобы фокус поддержки смещался на возможности финансовой поддержки в национальной валюте, чтобы уменьшить риски для бизнеса в Украине. Как было акцентировано во время встречи, важно также, чтобы инструменты поддержки и программы работали во всех ключевых секторах, включая оборонный. Для обеспечения безопасности Украине нужно укреплять оборонно-промышленный комплекс, а для этого необходим доступ к кредитованию.

Справка

Фонд для Украины — это программа, которую администрирует Датский экспортно-инвестиционный фонд. Он помогает датским компаниям экспортировать в Украину и инвестировать в страну. В рамках программы EIFO берет на себя риски, связанные с ведением бизнеса в Украине. В настоящее время уже предоставлены гарантии для проектов, в частности, в аграрном, энергетическом и медицинском секторах.

Благодаря новым средствам могут быть предоставлены новые гарантии как минимум на 1,5 млрд датских крон. Средства для фонда являются частью правительственного предложения к финансовому закону на 2026 год.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в Данию обсудила с Метте Фредериксен евроинтеграцию и обороноспособность. Украина готова открыть первые три переговорных кластера по членству в ЕС уже сейчас.

Украина усиливает промышленное сотрудничество с Данией – Шмыгаль24.08.25, 16:37 • 4953 просмотра

Вита Зеленецкая

Экономика
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Метте Фредериксен
Всемирный банк
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Организация Объединенных Наций
Дания
Украина