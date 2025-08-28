Дания выделяет 500 миллионов крон на инвестиции в Украину

Дания выделит Фонду для Украины, который способствует привлечению инвестиций в Украину, дополнительно не менее 500 млн датских крон. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Детали

Об этом было объявлено во время встречи в Копенгагене украинской делегации во главе с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и при участии Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с Министром предпринимательства Дании Мортеном Бёдсковым.

Отмечается, что средства будут направлены на гарантирование Экспортно-инвестиционным фондом Дании (EIFO) инвестиций датских компаний в проекты по восстановлению.

Во время встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, который продолжит и усилит сотрудничество между странами в рамках датской модели поддержки.

Визит в Данию начинается с важного решения – правительство Дании выделяет 500 млн крон на Фонд для Украины. Это гарантийный капитал, который позволяет EIFO поддержать инвестиции и экспортные проекты как минимум на 1,5 млрд крон. Такой механизм снижает риски для бизнеса и открывает путь для датских компаний к участию в восстановлении. Мы высоко ценим последовательную поддержку Дании с первого дня полномасштабной войны - заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день уже около 100 крупнейших датских компаний инвестируют в Украину. Правительства Дании и Украины постоянно работают, чтобы создать наиболее благоприятные условия для инвестиций и сотрудничества между украинским и датским бизнесом. Дания активно вовлечена в финансирование оборонных и инфраструктурных проектов. В частности, гарантирование Экспортно-инвестиционным фондом Дании (EIFO) инвестиций помогло Украине получить импортное оборудование для строительства II очереди Тилигульской ветроэлектростанции, что усиливает энергетическую безопасность нашего государства.

Министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу подчеркнул, что Дания с первого дня жестокой войны стоит плечом к плечу с Украиной и остается рядом.

Я рад и горд, что мы снова вносим значительный вклад в восстановление страны. В то же время для меня большая честь приветствовать Премьер-министра Юлию Свириденко в Дании. Это прекрасная возможность еще больше укрепить сотрудничество между нашими странами и заверить украинский народ, что их датские друзья помогают всем, чем могут - сказал Мортен Бедскоу.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. Сейчас Украина заинтересована, чтобы фокус поддержки смещался на возможности финансовой поддержки в национальной валюте, чтобы уменьшить риски для бизнеса в Украине. Как было акцентировано во время встречи, важно также, чтобы инструменты поддержки и программы работали во всех ключевых секторах, включая оборонный. Для обеспечения безопасности Украине нужно укреплять оборонно-промышленный комплекс, а для этого необходим доступ к кредитованию.

Справка

Фонд для Украины — это программа, которую администрирует Датский экспортно-инвестиционный фонд. Он помогает датским компаниям экспортировать в Украину и инвестировать в страну. В рамках программы EIFO берет на себя риски, связанные с ведением бизнеса в Украине. В настоящее время уже предоставлены гарантии для проектов, в частности, в аграрном, энергетическом и медицинском секторах.

Благодаря новым средствам могут быть предоставлены новые гарантии как минимум на 1,5 млрд датских крон. Средства для фонда являются частью правительственного предложения к финансовому закону на 2026 год.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в Данию обсудила с Метте Фредериксен евроинтеграцию и обороноспособность. Украина готова открыть первые три переговорных кластера по членству в ЕС уже сейчас.

