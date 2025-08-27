Перший закордонний візит Свириденко: у Данії прем'єр оголосила про рішучі кроки України у євроінтеграції

Глава Кабміну України Юлія Свириденко здійснила у середу, 27 серпня, візит до Данії. На зустрічі з колегою Метте Фредеріксен, були обговорені актуальні питання - зміценння обороноздатності та євроінтеграція.

Передає УНН із посиланням на сторінку прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Деталі

Під час свого першого закордонного візиту на посаді прем’єр-міністра України Юлія Свириденко зустрілася з главою уряду Данії Метте Фредеріксен. Ключові теми зустрічі:

питання членства України в ЄС;

обороноздатність.

Головна тема розмови — початок переговорів щодо членства в ЄС. Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року — всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції - ідеться у заяві Юлії Свириденко.

Керівник данського уряду "підтвердила непохитну підтримку" її країною українського шляху до Європейського Союзу.

У Данії Юлія Свириденко також розповіла, що після переговорів у Вашингтоні Уряд працює над рамкою безпекових гарантій.

Наша позиція чітка: жодних територіальних поступок, обмежень суверенітету чи оборонних спроможностей - підкреслила Свириденко.

Ми обговорили зразкову модель оборонної допомоги Данії, яка поєднує державне фінансування, міжнародні внески та прямі закупівлі з українського оборонного сектору. - також зазначила прем'єр-міністр України.

За словами очільниці українського кабміну, відповідний підхід "забезпечує прозорий та ефективний засіб зміцнення безпеки України та слугує цінним планом для майбутніх гарантій". Сам це забезпечить захист не лише України, але й укріпить безпеку Європи в цілому.

Нагадаємо

