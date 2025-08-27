Перший закордонний візит Свириденко: у Данії прем'єр оголосила про рішучі кроки України у євроінтеграції

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Ексклюзив
15:38 • 5674 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 50560 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 40191 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 15873 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 38382 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 36257 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 40497 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 93856 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 94599 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109854 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.5м/с
57%
752мм
Популярнi новини
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 75131 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 76363 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 39730 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 38561 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 27726 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 11970 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 12291 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 50607 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 77589 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 93877 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Федір Веніславський
Дональд Трамп-молодший
Іванка Трамп
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 7268 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 28713 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 39552 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 40664 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 76055 перегляди
Актуальне
Нафта
Мі-8
Дія (сервіс)
SpaceX Starship
Financial Times

Перший закордонний візит Свириденко: у Данії прем'єр оголосила про рішучі кроки України у євроінтеграції

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час візиту до Данії обговорила з Метте Фредеріксен євроінтеграцію та обороноздатність. Україна готова відкрити перші три переговорні кластери щодо членства в ЄС вже зараз.

Перший закордонний візит Свириденко: у Данії прем'єр оголосила про рішучі кроки України у євроінтеграції

Глава Кабміну України Юлія Свириденко здійснила у середу, 27 серпня, візит до Данії. На зустрічі з колегою Метте Фредеріксен, були обговорені актуальні питання - зміценння обороноздатності та євроінтеграція. 

Передає УНН із посиланням на сторінку прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Деталі

Під час свого першого закордонного візиту на посаді прем’єр-міністра України Юлія Свириденко зустрілася з главою уряду Данії Метте Фредеріксен. Ключові теми зустрічі:

  • питання членства України в ЄС;
    • обороноздатність.

      Головна тема розмови — початок переговорів щодо членства в ЄС. Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року — всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції

      - ідеться у заяві Юлії Свириденко.

      Керівник данського уряду "підтвердила непохитну підтримку" її країною українського шляху до Європейського Союзу.

      У Данії Юлія Свириденко також розповіла, що після переговорів у Вашингтоні Уряд працює над рамкою безпекових гарантій. 

      Наша позиція чітка: жодних територіальних поступок, обмежень суверенітету чи оборонних спроможностей

      - підкреслила Свириденко. 

      Ми обговорили зразкову модель оборонної допомоги Данії, яка поєднує державне фінансування, міжнародні внески та прямі закупівлі з українського оборонного сектору. 

      - також зазначила прем'єр-міністр України.

      За словами очільниці українського кабміну, відповідний підхід "забезпечує прозорий та ефективний засіб зміцнення безпеки України та слугує цінним планом для майбутніх гарантій". Сам це забезпечить захист не лише України, але й укріпить безпеку Європи в цілому.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів України розширив програму "єВідновлення" на внутрішньо переміщених осіб, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях

      Ігор Тележніков

      ПолітикаНовини Світу
      Метте Фредеріксен
      Вашингтон
      Європейський Союз
      Данія
      Україна