Уряд розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на ТОТ - Свириденко

Кабінет міністрів України розширив програму "єВідновлення" на внутрішньо переміщених осіб, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.

Розширюємо програму "єВідновлення". Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави - до 2 млн грн на одну людину або сім’ю - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, на старті програма буде доступна для переселенців, які мають статус учасника бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через "Дію", а згодом - у ЦНАПах чи в нотаріусів. Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови - розповіла прем'єрка.

Нагадаємо

Уряд дозволив дистанційне обстеження житла для ВПО на територіях бойових дій та окупації. Це дозволить тисячам родин отримати компенсацію за зруйноване житло, на що виділено 15 млрд грн.