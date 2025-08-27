$41.400.03
11:13 • 3372 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 5758 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 16319 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 47170 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 45546 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 104907 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 74481 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 153596 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 151623 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 59357 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Уряд розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на ТОТ - Свириденко

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Кабмін розширив програму єВідновлення на ВПО, які втратили житло на окупованих територіях. Допомога до 2 млн грн доступна УБД та людям з інвалідністю внаслідок війни.

Уряд розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на ТОТ - Свириденко

Кабінет міністрів України розширив програму "єВідновлення" на внутрішньо переміщених осіб, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях. Про це  повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.

Розширюємо програму "єВідновлення". Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави - до 2 млн грн на одну людину або сім’ю

- написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, на старті програма буде доступна для переселенців, які мають статус учасника бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через "Дію", а згодом - у ЦНАПах чи в нотаріусів. Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови

- розповіла прем'єрка.

Нагадаємо

Уряд дозволив дистанційне обстеження житла для ВПО на територіях бойових дій та окупації. Це дозволить тисячам родин отримати компенсацію за зруйноване житло, на що виділено 15 млрд грн.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в УкраїніНерухомість
Дія (сервіс)
Юлія Свириденко
Україна