"єВідновлення": переселенці зможуть претендувати на компенсацію за зруйноване в окупації житло

У переселенців з'явилася можливість претендувати на компенсацію за програмою "єВідновлення" за зруйноване житло, коли воно розташоване на територіях бойових дій та в окупації, повідомив за підсумками засідання уряду у понеділок Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Внутрішньо переміщені особи зможуть претендувати на компенсацію за програмою "єВідновлення". Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить дистанційне обстеження житла там, де державні комісії фізично не можуть цього зробити. Зокрема, на території активних бойових дій та окупованих територіях - написав Шмигаль.

Як проводитимуть фіксацію

Завдяки продуктам дистанційного спостереження, фото- і відеоматеріалам комісії, зі слів очільника уряду, зможуть зафіксувати знищення житла.

"Відповідальним міністерствам дано завдання запустити послугу якнайшвидше", - зазначив Шмигаль.

Скільки виділено грошей

Цього року, за даними Шмигаля, уряд виділив "рекордні та безпрецедентні 15 млрд грн на підтримку родин ВПО, чиє житло було знищене". "Програма працює, і вже тисячі родин придбали нову оселю", - зазначив він.

Довідково

"єВідновлення" - програма допомоги від держави для власників житла - пошкодженого або зруйнованого через бойові дії.

Старт програми відбувся у 2023 році і наразі її функціонування дозволяє постраждалим отримати грошові компенсації для проведення поточних та капітальних ремонтів та у формі житлового сертифіката, завдяки якому доступна купівля нового житла за повністю зруйноване. Також доступна можливість подачі заяв для надання компенсації для відбудови на власній земельній ділянці.

Станом на початок 2025 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) зареєстровано 247 819 об’єктів пошкодженого та знищеного майна, з них 222 424 житлових будівлі.

Сьогодні понад 70 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло та майже 5 тисяч заявників отримали житлові сертифікати на придбання нового житла завдяки програмі "єВідновлення". Таким чином механізм компенсації став одним з дієвих інструментів підтримки ВПО, які нарешті можуть відновити або придбати власну домівку.