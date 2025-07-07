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"єВідновлення": переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное в оккупации жилье

Киев • УНН

 • 215 просмотра

Правительство разрешило дистанционное обследование жилья для ВПЛ на территориях боевых действий и оккупации. Это позволит тысячам семей получить компенсацию за разрушенное жилье, на что выделено 15 млрд грн.

"єВідновлення": переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное в оккупации жилье

У переселенцев появилась возможность претендовать на компенсацию по программе "єВідновлення" за разрушенное жилье, когда оно расположено на территориях боевых действий и в оккупации, сообщил по итогам заседания правительства в понедельник Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Внутренне перемещенные лица смогут претендовать на компенсацию по программе "єВідновлення". Сегодня правительство приняло решение, которое позволит дистанционное обследование жилья там, где государственные комиссии физически не могут этого сделать. В частности, на территории активных боевых действий и оккупированных территориях

- написал Шмыгаль.

Как будут проводить фиксацию

Благодаря продуктам дистанционного наблюдения, фото- и видеоматериалам комиссии, по словам главы правительства, смогут зафиксировать уничтожение жилья.

"Ответственным министерствам дано задание запустить услугу как можно быстрее", - отметил Шмыгаль.

Сколько выделено денег

В этом году, по данным Шмыгаля, правительство выделило "рекордные и беспрецедентные 15 млрд грн на поддержку семей ВПЛ, чье жилье было уничтожено". "Программа работает, и уже тысячи семей приобрели новое жилье", - отметил он.

Справка

"єВідновлення" - программа помощи от государства для владельцев жилья - поврежденного или разрушенного из-за боевых действий. 

Старт программы состоялся в 2023 году и сейчас ее функционирование позволяет пострадавшим получить денежные компенсации для проведения текущих и капитальных ремонтов и в форме жилищного сертификата, благодаря которому доступна покупка нового жилья за полностью разрушенное. Также доступна возможность подачи заявлений для предоставления компенсации для восстановления на собственном земельном участке.

По состоянию на начало 2025 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗИ) зарегистрировано 247 819 объектов поврежденного и уничтоженного имущества, из них 222 424 жилых здания.

Сегодня более 70 тысяч семей получили компенсацию за поврежденное жилье и почти 5 тысяч заявителей получили жилищные сертификаты на приобретение нового жилья благодаря программе "єВідновлення". Таким образом механизм компенсации стал одним из действенных инструментов поддержки ВПЛ, которые наконец могут восстановить или приобрести собственный дом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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