Правительство расширило программу "єВідновлення" на переселенцев, потерявших жилье на ВОТ - Свириденко

Кабинет министров Украины расширил программу "єВідновлення" на внутренне перемещенных лиц, потерявших жилье на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Расширяем программу "єВідновлення". Внутренне перемещенные лица, потерявшие жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства - до 2 млн грн на одного человека или семью - написала Свириденко в телеграм-канале.

По ее словам, на старте программа будет доступна для переселенцев, имеющих статус участника боевых действий (УБД) и людей с инвалидностью вследствие войны.

Подать заявку на получение жилищного ваучера можно будет через "Дію", а впоследствии - в ЦНАПах или у нотариусов. Программа заработает через два месяца после опубликования постановления - рассказала премьер.

Напомним

Правительство разрешило дистанционное обследование жилья для ВПЛ на территориях боевых действий и оккупации. Это позволит тысячам семей получить компенсацию за разрушенное жилье, на что выделено 15 млрд грн.