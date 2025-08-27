$41.400.03
Первый зарубежный визит Свириденко: в Дании премьер объявила о решительных шагах Украины в евроинтеграции

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в Данию обсудила с Метте Фредериксен евроинтеграцию и обороноспособность. Украина готова открыть первые три переговорных кластера по членству в ЕС уже сейчас.

Первый зарубежный визит Свириденко: в Дании премьер объявила о решительных шагах Украины в евроинтеграции

Глава Кабмина Украины Юлия Свириденко совершила в среду, 27 августа, визит в Данию. На встрече с коллегой Метте Фредериксен были обсуждены актуальные вопросы - укрепление обороноспособности и евроинтеграция.

Передает УНН со ссылкой на страницу премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Детали

Во время своего первого зарубежного визита на посту премьер-министра Украины Юлия Свириденко встретилась с главой правительства Дании Метте Фредериксен. Ключевые темы встречи:

  • вопросы членства Украины в ЕС;
    • обороноспособность.

      Главная тема разговора — начало переговоров по членству в ЕС. Украина готова открыть первые три переговорных кластера уже сейчас, а до конца года — все остальные. Открытие первого станет для украинцев сигналом о необратимости нашей евроинтеграции

      - говорится в заявлении Юлии Свириденко.

      Руководитель датского правительства "подтвердила непоколебимую поддержку" ее страной украинского пути в Европейский Союз.

      В Дании Юлия Свириденко также рассказала, что после переговоров в Вашингтоне Правительство работает над рамкой гарантий безопасности.

      Наша позиция четкая: никаких территориальных уступок, ограничений суверенитета или оборонных возможностей

      - подчеркнула Свириденко.

      Мы обсудили образцовую модель оборонной помощи Дании, которая сочетает государственное финансирование, международные взносы и прямые закупки из украинского оборонного сектора.

      - также отметила премьер-министр Украины.

      По словам главы украинского кабмина, соответствующий подход "обеспечивает прозрачное и эффективное средство укрепления безопасности Украины и служит ценным планом для будущих гарантий". Сам это обеспечит защиту не только Украины, но и укрепит безопасность Европы в целом.

      Напомним

      Кабинет министров Украины расширил программу "єВідновлення" на внутренне перемещенных лиц, кто потерял жилье на временно оккупированных территориях

      Игорь Тележников

