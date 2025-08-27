Первый зарубежный визит Свириденко: в Дании премьер объявила о решительных шагах Украины в евроинтеграции
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в Данию обсудила с Метте Фредериксен евроинтеграцию и обороноспособность. Украина готова открыть первые три переговорных кластера по членству в ЕС уже сейчас.
Глава Кабмина Украины Юлия Свириденко совершила в среду, 27 августа, визит в Данию. На встрече с коллегой Метте Фредериксен были обсуждены актуальные вопросы - укрепление обороноспособности и евроинтеграция.
Детали
Во время своего первого зарубежного визита на посту премьер-министра Украины Юлия Свириденко встретилась с главой правительства Дании Метте Фредериксен. Ключевые темы встречи:
- вопросы членства Украины в ЕС;
- обороноспособность.
Главная тема разговора — начало переговоров по членству в ЕС. Украина готова открыть первые три переговорных кластера уже сейчас, а до конца года — все остальные. Открытие первого станет для украинцев сигналом о необратимости нашей евроинтеграции
Руководитель датского правительства "подтвердила непоколебимую поддержку" ее страной украинского пути в Европейский Союз.
В Дании Юлия Свириденко также рассказала, что после переговоров в Вашингтоне Правительство работает над рамкой гарантий безопасности.
Наша позиция четкая: никаких территориальных уступок, ограничений суверенитета или оборонных возможностей
Мы обсудили образцовую модель оборонной помощи Дании, которая сочетает государственное финансирование, международные взносы и прямые закупки из украинского оборонного сектора.
По словам главы украинского кабмина, соответствующий подход "обеспечивает прозрачное и эффективное средство укрепления безопасности Украины и служит ценным планом для будущих гарантий". Сам это обеспечит защиту не только Украины, но и укрепит безопасность Европы в целом.
Напомним
