Украина усиливает промышленное сотрудничество с Данией – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев углубляет сотрудничество с Данией в сфере оборонной промышленности. Следующим шагом станет запуск масштабного проекта в рамках инициативы Президента "Build with Ukraine", который позволит производить украинское вооружение на территории Дании и эффективнее обеспечивать наших военных.

Об этом сообщил Шмыгаль в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Об этом Шмыгаль сообщил после встречи в Киеве с Министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном и представителями датского парламента.

Премьер подчеркнул, что новый проект станет логическим продолжением успешной "Датской модели" поддержки, которая уже позволила инвесторам направить ресурсы на производство украинского оружия для нужд Сил обороны.

Во время встречи также обсудили ситуацию на фронте и ключевые приоритеты для усиления обороны: развитие систем противовоздушной обороны для противодействия российскому террору и производство дальнобойного вооружения, способного принудить агрессора к миру.

Рассчитываем, что инициатива Build with Ukraine станет важным вкладом в достижение этих стратегических целей - отметил Шмыгаль.

Премьер выразил благодарность Министру обороны Дании и всему датскому правительству и народу за всестороннюю поддержку, которая укрепляет обороноспособность Украины и Европы, особенно во время празднования Дня Независимости Украины.

Напомним

Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве вооружений и военной техники на территории обеих стран. Документ подписали министры обороны 23 августа в Киеве, сосредоточиваясь на обмене технологиями и сотрудничестве в военной авиации.

Министр обороны Украины встретился с латвийским коллегой, обсудив дальнейшее сотрудничество. Латвия выделила 2 млн евро на закупку оружия и участвует в Коалиции дронов.