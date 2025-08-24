Новий рівень військової кооперації: Україна та Швеція запускають спільне виробництво оборонної продукції
Київ • УНН
Україна та Швеція уклали угоду про спільне виробництво озброєнь та військової техніки на території обох країн. Документ підписали міністри оборони 23 серпня у Києві, зосереджуючись на обміні технологіями та співпраці у військовій авіації.
Україна та Швеція уклали домовленість про спільне виробництво озброєнь та військової техніки на території обох країн. Документ відкриває нову сторінку у стратегічному партнерстві та зміцнює обороноздатність України у боротьбі з російською агресією. Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.
Деталі
23 серпня під час візиту до Києва міністр оборони Швеції Пол Йонсон та його український колега підписали лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції. Документ визначає рамки взаємодії та створює умови для реалізації спільних проєктів у оборонній промисловості обох країн.
Відповідно до угоди, Україна та Швеція будуть обмінюватися технологіями та досвідом у виробництві озброєнь та військової техніки, що посилить самодостатність і стійкість обох оборонних комплексів. Значну увагу приділено співробітництву у сфері військової авіації - від навчання пілотів до спільних проєктів між українськими та шведськими компаніями.
Під час зустрічі зі шведським колегою подякував народу та керівництву його країни за непохитну підтримку України у всіх сферах під час відбиття російської агресії. Зокрема, за приєднання до ініціативи PURL і виділення 486 млн доларів спільно з Норвегією та Данією
Серед найближчих напрямів співпраці - розвиток інноваційних проєктів, спільні виробництва та активізація співпраці у сфері космічних технологій. Домовленість підкреслює стратегічний характер партнерства та зміцнює оборонний потенціал України у довгостроковій перспективі.
Нагадаємо
