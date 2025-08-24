Новый уровень военного сотрудничества: Украина и Швеция запускают совместное производство оборонной продукции
Киев • УНН
Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве вооружений и военной техники на территории обеих стран. Документ подписали министры обороны 23 августа в Киеве, сосредоточившись на обмене технологиями и сотрудничестве в военной авиации.
Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве вооружений и военной техники на территории обеих стран. Документ открывает новую страницу в стратегическом партнерстве и укрепляет обороноспособность Украины в борьбе с российской агрессией. Об этом на своей странице в Телеграм сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Детали
23 августа во время визита в Киев министр обороны Швеции Пол Йонсон и его украинский коллега подписали письмо о намерениях по совместному производству оборонной продукции. Документ определяет рамки взаимодействия и создает условия для реализации совместных проектов в оборонной промышленности обеих стран.
В соответствии с соглашением, Украина и Швеция будут обмениваться технологиями и опытом в производстве вооружений и военной техники, что усилит самодостаточность и устойчивость обоих оборонных комплексов. Значительное внимание уделено сотрудничеству в сфере военной авиации - от обучения пилотов до совместных проектов между украинскими и шведскими компаниями.
Во время встречи со шведским коллегой поблагодарил народ и руководство его страны за непоколебимую поддержку Украины во всех сферах во время отражения российской агрессии. В частности, за присоединение к инициативе PURL и выделение 486 млн долларов совместно с Норвегией и Данией
Среди ближайших направлений сотрудничества - развитие инновационных проектов, совместные производства и активизация сотрудничества в сфере космических технологий. Договоренность подчеркивает стратегический характер партнерства и укрепляет оборонный потенциал Украины в долгосрочной перспективе.
Напомним
Ранее вице-премьер Тарас Качка провел первый разговор с министром Швеции Джессикой Розенкранц. Обсудили подготовку к открытию переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС" и реформы.