12:08 • 39669 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 39200 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 62442 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 41185 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 68462 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 37265 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 70968 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 101363 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 58563 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 210539 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Тарас Качка провів першу розмову на новій посаді: Україна та Швеція узгодили кроки на шляху до ЄС

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Новопризначений віце-прем’єр Тарас Качка провів першу розмову з міністром Швеції Джессікою Розенкранц. Обговорили підготовку до відкриття переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС" та реформи.

Тарас Качка провів першу розмову на новій посаді: Україна та Швеція узгодили кроки на шляху до ЄС

У п’ятницю, 15 серпня, новопризначений віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів перший офіційний телефонний діалог із міністром у справах Європейського Союзу Швеції Джессікою Розенкранц. Сторони обговорили ключові виклики євроінтеграційного процесу, необхідність збереження єдності країн-членів ЄС та подальше реформування України.

Про це повідомив Урядовий портал, пише УНН.

Деталі

Телефонна розмова стала першим дипломатичним кроком Тараса Качки на новій посаді. У центрі уваги – підготовка до відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС", що охоплює ключові реформи у сфері демократії, правосуддя, правоохоронної системи та верховенства права.

Український урядовець наголосив, що цей етап має не лише символічне, але й практичне значення, адже здатен прискорити трансформаційні зміни всередині країни.

Шведська міністерка привітала Качку з призначенням і підтвердила відданість Швеції підтримці України, зокрема у питанні вступу до ЄС. Вона запевнила, що Стокгольм і надалі сприятиме політичним, економічним та безпековим ініціативам, а також процесам післявоєнної відбудови.

Під час розмови Тарас Качка поінформував шведську сторону про останні кроки України в рамках реформ: призначення керівника Бюро економічної безпеки, модернізацію Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА), початок реформи митної служби, а також забезпечення незалежності НАБУ та САП.

Він підкреслив, що Уряд тісно співпрацює з парламентом і Офісом Президента для просування євроінтеграційних законопроєктів.Окремо сторони скоординували позиції напередодні неформальної зустрічі Ради ЄС із загальних справ, яка відбудеться у вересні в Данії.

Обидва урядовці наголосили на важливості швидкого ухвалення 27 країнами-членами технічного рішення щодо відкриття переговорного кластера вже цього року.

Кластер 1 охоплює ключові реформи у сфері демократії, правосуддя, правоохоронної системи та верховенства права, і ми розглядаємо його відкриття не просто як формальність, але як дієвий механізм, що стимулюватиме подальші трансформації в країні. Україна здійснила комплексну підготовку для цього наступного кроку, єдиний відсутній елемент – формальне рішення з боку ЄС

- підкреслив Тарас Качка.

Качка також підкреслив, що переговорний процес України та Молдови має відбуватися синхронно, а будь-які кроки, здатні підірвати єдність ЄС, є неприпустимими.

На завершення розмови Джессіка Розенкранц ще раз підтвердила, що Україна є частиною європейської родини, та пообіцяла подальшу підтримку в реалізації реформ і просуванні на шляху до членства в Євросоюзі.

Сибіга обговорив євроінтеграцію України та її вступ до НАТО зі спікером парламенту Фінляндії31.07.25, 21:05 • 7679 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
