Тарас Качка провів першу розмову на новій посаді: Україна та Швеція узгодили кроки на шляху до ЄС

У п’ятницю, 15 серпня, новопризначений віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів перший офіційний телефонний діалог із міністром у справах Європейського Союзу Швеції Джессікою Розенкранц. Сторони обговорили ключові виклики євроінтеграційного процесу, необхідність збереження єдності країн-членів ЄС та подальше реформування України.

Про це повідомив Урядовий портал, пише УНН.

Деталі

Телефонна розмова стала першим дипломатичним кроком Тараса Качки на новій посаді. У центрі уваги – підготовка до відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС", що охоплює ключові реформи у сфері демократії, правосуддя, правоохоронної системи та верховенства права.

Український урядовець наголосив, що цей етап має не лише символічне, але й практичне значення, адже здатен прискорити трансформаційні зміни всередині країни.

Шведська міністерка привітала Качку з призначенням і підтвердила відданість Швеції підтримці України, зокрема у питанні вступу до ЄС. Вона запевнила, що Стокгольм і надалі сприятиме політичним, економічним та безпековим ініціативам, а також процесам післявоєнної відбудови.

Під час розмови Тарас Качка поінформував шведську сторону про останні кроки України в рамках реформ: призначення керівника Бюро економічної безпеки, модернізацію Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА), початок реформи митної служби, а також забезпечення незалежності НАБУ та САП.

Він підкреслив, що Уряд тісно співпрацює з парламентом і Офісом Президента для просування євроінтеграційних законопроєктів.Окремо сторони скоординували позиції напередодні неформальної зустрічі Ради ЄС із загальних справ, яка відбудеться у вересні в Данії.

Обидва урядовці наголосили на важливості швидкого ухвалення 27 країнами-членами технічного рішення щодо відкриття переговорного кластера вже цього року.

Кластер 1 охоплює ключові реформи у сфері демократії, правосуддя, правоохоронної системи та верховенства права, і ми розглядаємо його відкриття не просто як формальність, але як дієвий механізм, що стимулюватиме подальші трансформації в країні. Україна здійснила комплексну підготовку для цього наступного кроку, єдиний відсутній елемент – формальне рішення з боку ЄС - підкреслив Тарас Качка.

Качка також підкреслив, що переговорний процес України та Молдови має відбуватися синхронно, а будь-які кроки, здатні підірвати єдність ЄС, є неприпустимими.

На завершення розмови Джессіка Розенкранц ще раз підтвердила, що Україна є частиною європейської родини, та пообіцяла подальшу підтримку в реалізації реформ і просуванні на шляху до членства в Євросоюзі.

