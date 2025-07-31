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Financial Times

Сибіга обговорив євроінтеграцію України та її вступ до НАТО зі спікером парламенту Фінляндії

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго. Сторони обговорили євроінтеграцію України, вступ до НАТО та оборонне співробітництво.

Сибіга обговорив євроінтеграцію України та її вступ до НАТО зі спікером парламенту Фінляндії

Під час зустрічі з Юссі Галла-аго, спікером парламенту Фінляндії, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив роль парламентської дипломатії, оборонне співробітництво, питання євроінтеграції України та її вступ до НАТО.

Особливою ознакою підтримки стала розмова, яку фінський спікер провів українською мовою.

Про це повідомило МЗС, пише УНН.

Було справжньою приємністю зустрітися зі спікером фінського Парламенту Юссі Галла-аго. Ми обговорили важливу роль парламентської дипломатії, співпрацю в галузі оборони, припинення наших зобов'язань за Оттавською конвенцією та вступ України до ЄС і НАТО

- сказав Сибіга. 

Він також висловив подяку фінському Парламенту за послідовну підтримку України та особистий внесок Юссі Галла-аго у зміцнення спільних цінностей на міжнародному рівні.

На знак особливої поваги та шани до України пан спікер провів переговори, вражаюче добре володіючи українською мовою. Ми глибоко це цінуємо. Дякуємо!

- зазначив глава МЗС України.

Припинення вогню та звільнення співробітників СММ ОБСЄ з російського полону: Сибіга провів зустріч із генсеком ОБСЄ31.07.25, 20:04 • 1516 переглядiв

Альона Уткіна

Політика
Андрій Сибіга
НАТО
Європейський Союз
Фінляндія
Україна