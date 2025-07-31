Сибіга обговорив євроінтеграцію України та її вступ до НАТО зі спікером парламенту Фінляндії

Під час зустрічі з Юссі Галла-аго, спікером парламенту Фінляндії, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив роль парламентської дипломатії, оборонне співробітництво, питання євроінтеграції України та її вступ до НАТО.

Особливою ознакою підтримки стала розмова, яку фінський спікер провів українською мовою.

Про це повідомило МЗС, пише УНН.

Було справжньою приємністю зустрітися зі спікером фінського Парламенту Юссі Галла-аго. Ми обговорили важливу роль парламентської дипломатії, співпрацю в галузі оборони, припинення наших зобов'язань за Оттавською конвенцією та вступ України до ЄС і НАТО

Він також висловив подяку фінському Парламенту за послідовну підтримку України та особистий внесок Юссі Галла-аго у зміцнення спільних цінностей на міжнародному рівні.

На знак особливої поваги та шани до України пан спікер провів переговори, вражаюче добре володіючи українською мовою. Ми глибоко це цінуємо. Дякуємо!