Припинення вогню та звільнення співробітників СММ ОБСЄ з російського полону: Сибіга провів зустріч із генсеком ОБСЄ
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з Генсеком ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу. Обговорено припинення вогню, звільнення полонених співробітників ОБСЄ та реформування організації.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із Генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу на полях конференції до 50-річчя Гельсінського заключного акту. Під час розмови він наголосив на важливості беззастережного припинення вогню, звільнення співробітників ОБСЄ з російського полону та необхідності реформування самої Організації, передає УНН із посиланням на МЗС.
Я поінформував генсекретаря про результати останньої українсько-російської зустрічі в Стамбулі та наголосив на необхідності проведення зустрічі лідерів і повного та беззастережного припинення вогню
Він додав, що українська сторона продовжує "вимагати негайного та беззастережного звільнення трьох співробітників СММ ОБСЄ, які перебувають у російському полоні".
Сибіга також підтвердив прихильність України до принципів Гельсінського заключного акту та наголосив на "необхідності реформування ОБСЄ та підвищення рівня її функціональності".
Раніше УНН писав, що Україна готує комплексну реформу ОБСЄ, яка включатиме п'ять кроків для виведення організації з глухого кута. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про це під час візиту до Гельсінкі з нагоди 50-річчя Гельсінського Заключного акту ОБСЄ.