Україна готує реформу ОБСЄ з п'яти кроків - Сибіга
Київ • УНН
Україна готує комплексну реформу ОБСЄ, яка включатиме п'ять кроків для виведення організації з глухого кута. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про це під час візиту до Гельсінкі з нагоди 50-річчя Гельсінського Заключного акту ОБСЄ.
Україна готує комплексну реформу Організації з безпеки і співробітництва в Європі, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, під час візиту до Гельсінкі з нагоди 50-річчя Гельсінського Заключного акту ОБСЄ, пише УНН з посиланням на МЗС.
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Глава МЗС зауважив: з часів ухвалення Гельсінського Заключного акту в 1975 році Радянський Союз розпався, але режим у москві став лише більш агресивним. Він наголосив, що росія прагне розширити війну, свідченням чого є зокрема залучення північнокорейських військ та озброєння, іранських дронів та найманців з усього світу.
"Гельсінський Заключний акт був дітищем холодної війни. Це була спроба знизити напругу в Європі. З тих пір за п'ятдесят років багато чого змінилося. Холодна війна завершилася. Але зараз в Європі йде гаряча війна. Поки на території України. Але росія точно прагне її розширити," - заявив очільник зовнішньополітичного відомства України.
Міністр заявив, що на засіданні, присвяченому річниці Акту, українська сторона працювати над "пошуком рішень для відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України, який означатиме також мир для Європи та світу, заснований на верховенстві права".
"Бомбардування України сьогодні вночі - це спосіб путіна "відсвяткувати" 50-ту річницю Гельсінського Заключного акту. Ми маємо захистити наші фундаментальні принципи, знайти інструменти для їх дотримання та зробити ОБСЄ більш функціональною", - наголосив МЗС Андрій Сибіга, якого цитують у МЗС, на конференції "Гельсінкі+50".