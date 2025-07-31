Украина готовит реформу ОБСЕ из пяти шагов - Сибига

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 11340 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
04:00 • 27351 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 119499 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 166049 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 92896 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:50 • 90544 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 88146 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 132004 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 55816 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 78643 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.2м/с
68%
746мм
Популярные новости
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты31 июля, 01:49 • 33116 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы31 июля, 03:22 • 34325 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 28586 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД06:16 • 22972 просмотра
"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил медведеву на его угрозы США войной06:53 • 21680 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 119537 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 166091 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 128913 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 147851 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 190571 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Днепропетровская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 92458 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 156429 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 214848 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 261987 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 194420 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Truth Social
Крылатая ракета
ЧатГПТ

Украина готовит реформу ОБСЕ из пяти шагов - Сибига

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет включать пять шагов для вывода организации из тупика. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил об этом во время визита в Хельсинки по случаю 50-летия Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ.

Украина готовит реформу ОБСЕ из пяти шагов - Сибига

Украина готовит комплексную реформу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Хельсинки по случаю 50-летия Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ, пишет УНН со ссылкой на МИД.

Украина вскоре предложит комплексную реформу ОБСЕ – пять шагов, которые способны вывести организацию из тупика

- сказал Сибига, которого цитируют в МИД.

Глава МИД отметил: со времен принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году Советский Союз распался, но режим в москве стал лишь более агрессивным. Он подчеркнул, что россия стремится расширить войну, свидетельством чего является, в частности, привлечение северокорейских войск и вооружения, иранских дронов и наемников со всего мира.

"Хельсинкский Заключительный акт был детищем холодной войны. Это была попытка снизить напряжение в Европе. С тех пор за пятьдесят лет многое изменилось. Холодная война завершилась. Но сейчас в Европе идет горячая война. Пока на территории Украины. Но россия точно стремится ее расширить," - заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Министр заявил, что на заседании, посвященном годовщине Акта, украинская сторона будет работать над "поиском решений для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины, который будет означать также мир для Европы и мира, основанный на верховенстве права".

"Бомбардировка Украины сегодня ночью - это способ путина "отпраздновать" 50-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта. Мы должны защитить наши фундаментальные принципы, найти инструменты для их соблюдения и сделать ОБСЕ более функциональной", - подчеркнул МИД Андрей Сибига, которого цитируют в МИД, на конференции "Хельсинки+50".

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Хельсинки
Украина