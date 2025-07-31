Украина готовит реформу ОБСЕ из пяти шагов - Сибига

Украина готовит комплексную реформу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Хельсинки по случаю 50-летия Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ, пишет УНН со ссылкой на МИД.

Украина вскоре предложит комплексную реформу ОБСЕ – пять шагов, которые способны вывести организацию из тупика - сказал Сибига, которого цитируют в МИД.

Глава МИД отметил: со времен принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году Советский Союз распался, но режим в москве стал лишь более агрессивным. Он подчеркнул, что россия стремится расширить войну, свидетельством чего является, в частности, привлечение северокорейских войск и вооружения, иранских дронов и наемников со всего мира.

"Хельсинкский Заключительный акт был детищем холодной войны. Это была попытка снизить напряжение в Европе. С тех пор за пятьдесят лет многое изменилось. Холодная война завершилась. Но сейчас в Европе идет горячая война. Пока на территории Украины. Но россия точно стремится ее расширить," - заявил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Министр заявил, что на заседании, посвященном годовщине Акта, украинская сторона будет работать над "поиском решений для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины, который будет означать также мир для Европы и мира, основанный на верховенстве права".

"Бомбардировка Украины сегодня ночью - это способ путина "отпраздновать" 50-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта. Мы должны защитить наши фундаментальные принципы, найти инструменты для их соблюдения и сделать ОБСЕ более функциональной", - подчеркнул МИД Андрей Сибига, которого цитируют в МИД, на конференции "Хельсинки+50".