Похищение Россией украинских детей может быть геноцидом - ОБСЕ

Похищение Россией украинских детей может быть приравнено к преступлению геноцида. Об этом заявила специальный докладчик Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Риксдага (парламента Швеции) Карина Одебринк, передает УНН.

Да, я считаю, что мы можем говорить о геноциде. И ордера на арест, выданные Международным уголовным судом в отношении Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подтверждают серьезность этих действий - отметила Карина Одебринк.

Также, по ее мнению, Путин в конечном итоге будет сидеть на скамье подсудимых в Гааге.

"Да, я твердо верю, что это возможно, и я должна в это верить, потому что потеря надежды была бы разрушительной. Сегодня есть слишком много причин для беспокойства: агрессивная война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке, реальная угроза международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны сохранять веру в наши международные институты. Тот факт, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка, имеет огромное значение, и мы должны поддерживать это решение", - подчеркнула спецдокладчик.

Напомним

Украина не получила информации о возвращении 339 детей, похищенных оккупантами, из списка, переданного РФ в Стамбуле. Омбудсмен Лубинец заявил, что коммуникация с РФ происходит через посредников, но возвращение детей с территории России является крайне сложным процессом.

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