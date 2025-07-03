Викрадення українських дітей росією може бути геноцидом - ОБСЄ
Київ • УНН
Спеціальна доповідачка ПА ОБСЄ Каріна Одебрінк заявила, що викрадення Росією українських дітей може прирівнюватися до злочину геноциду. Вона також висловила впевненість, що Путін постане перед судом у Гаазі.
Викрадення росією українських дітей може прирівнюватися до злочину геноциду. Про це заявила спеціальна доповідачка Парламентської асамблеї ОБСЄ, депутатка Риксдагу (парламенту Швеції) Каріна Одебрінк, передає УНН.
Так, я вважаю, що ми можемо говорити про геноцид. І ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо Владіміра Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підтверджують серйозність цих дій
Також, на її думку, путін зрештою сидітиме на лаві підсудних в Гаазі.
"Так, я твердо вірю, що це можливо, і я мушу в це вірити, бо втрата надії була б руйнівною. Сьогодні є надто багато причин для занепокоєння: агресивна війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході, реальна загроза міжнародному порядку, заснованому на правилах. Тож ми маємо зберігати віру в наші міжнародні інституції. Той факт, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт путіна і уповноваженої з прав дитини, має величезне значення, і ми повинні підтримувати це рішення", - підкреслила спецдоповідачка.
Нагадаємо
Україна не отримала інформації про повернення 339 дітей, викрадених окупантами, зі списку, переданого РФ у Стамбулі. Омбудсман Лубінець заявив, що комунікація з РФ відбувається через посередників, але повернення дітей з території Росії є вкрай складним процесом.
США вимагають від рф повернути викрадених українських дітей - проєкт резолюції01.07.25, 05:06 • 162525 переглядiв