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Прекращение огня и освобождение сотрудников СММ ОБСЕ из российского плена: Сибига провел встречу с генсеком ОБСЕ

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с Генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Обсуждены прекращение огня, освобождение пленных сотрудников ОБСЕ и реформирование организации.

Прекращение огня и освобождение сотрудников СММ ОБСЕ из российского плена: Сибига провел встречу с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу на полях конференции к 50-летию Хельсинкского заключительного акта. Во время разговора он подчеркнул важность безоговорочного прекращения огня, освобождения сотрудников ОБСЕ из российского плена и необходимость реформирования самой Организации, передает УНН со ссылкой на МИД.

Я проинформировал генсекретаря о результатах последней украинско-российской встречи в Стамбуле и подчеркнул необходимость проведения встречи лидеров и полного и безоговорочного прекращения огня 

- сказал Сибига.

Он добавил, что украинская сторона продолжает "требовать немедленного и безоговорочного освобождения трех сотрудников СММ ОБСЕ, находящихся в российском плену".

Сибига также подтвердил приверженность Украины принципам Хельсинкского заключительного акта и подчеркнул "необходимость реформирования ОБСЕ и повышения уровня ее функциональности".

Ранее УНН писал, что Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет включать пять шагов для вывода организации из тупика. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил об этом во время визита в Хельсинки по случаю 50-летия Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ.

Алена Уткина

политика
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Андрей Сибига
Хельсинки
Стамбул
Украина