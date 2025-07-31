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Financial Times

Сибига обсудил евроинтеграцию Украины и ее вступление в НАТО со спикером парламента Финляндии

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со спикером парламента Финляндии Юсси Галла-ахо. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины, вступление в НАТО и оборонное сотрудничество.

Сибига обсудил евроинтеграцию Украины и ее вступление в НАТО со спикером парламента Финляндии

Во время встречи с Юсси Халла-ахо, спикером парламента Финляндии, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил роль парламентской дипломатии, оборонное сотрудничество, вопросы евроинтеграции Украины и ее вступление в НАТО.

Особым признаком поддержки стал разговор, который финский спикер провел на украинском языке.

Об этом сообщил МИД, пишет УНН.

Было настоящим удовольствием встретиться со спикером финского Парламента Юсси Халла-ахо. Мы обсудили важную роль парламентской дипломатии, сотрудничество в области обороны, прекращение наших обязательств по Оттавской конвенции и вступление Украины в ЕС и НАТО

- сказал Сибига. 

Он также выразил благодарность финскому Парламенту за последовательную поддержку Украины и личный вклад Юсси Халла-ахо в укрепление общих ценностей на международном уровне.

В знак особого уважения и почтения к Украине господин спикер провел переговоры, поразительно хорошо владея украинским языком. Мы глубоко это ценим. Спасибо!

- отметил глава МИД Украины.

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Алена Уткина

политика
Андрей Сибига
НАТО
Европейский Союз
Финляндия
Украина