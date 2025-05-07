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Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція
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07:07 • 13578 перегляди

Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція

06:41 • 16479 перегляди

Католицький світ чекає на появу білого диму: сьогодні у Ватикані розпочинається конклав

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Кількість постраждалих через масовану атаку рф на Київ продовжує зростати: нові кадри наслідків

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Андрій Смирнов

Український юрист і державний діяч
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За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн

За Андрія Смирнова, підозрюваного у хабарництві та легалізації коштів, внесли заставу у 18 млн грн. Раніше ВАКС відправив його під варту з можливістю внесення цієї застави.

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Ексзаступника керівника ОП Смирнова суд відправив під варту з заставою у 18 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Андрія Смирнова у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 18 млн грн застави. Його підозрюють у хабарництві та легалізації коштів.

Політика • 5 травня, 08:50 • 5560 перегляди