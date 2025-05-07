Андрій Смирнов

За Андрія Смирнова, підозрюваного у хабарництві та легалізації коштів, внесли заставу у 18 млн грн. Раніше ВАКС відправив його під
варту з можливістю внесення цієї застави.
Уряд досі не оприлюднив результати зовнішнього аудиту НАБУ, що триває з вересня 2024. Експерти критикують НАБУ за неефективність,
кумівство та політичну заангажованість.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Андрія Смирнова у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 18 млн
грн застави. Його підозрюють у хабарництві та легалізації коштів.