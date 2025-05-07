Андрій Смирнов

За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн

За Андрія Смирнова, підозрюваного у хабарництві та легалізації коштів, внесли заставу у 18 млн грн. Раніше ВАКС відправив його під варту з можливістю внесення цієї застави.