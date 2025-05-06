За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн
Київ • УНН
За Андрія Смирнова, підозрюваного у хабарництві та легалізації коштів, внесли заставу у 18 млн грн. Раніше ВАКС відправив його під варту з можливістю внесення цієї застави.
За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі, внесли заставу обсягом 18 млн грн. Про це в коментарі УНН повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис.
Деталі
Чемерис повідомила, що за колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у 18 млн грн.
Доповнення
5 травня повідомлялося, що ВАКС відправив під варту колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова з можливістю внесення застави у 18 млн грн.
Раніше колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову повідомили про нову підозру. Його підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.
Вказана особа вже притягується НАБУ і САП до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.