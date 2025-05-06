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За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн

Київ • УНН

 • 4046 перегляди

За Андрія Смирнова, підозрюваного у хабарництві та легалізації коштів, внесли заставу у 18 млн грн. Раніше ВАКС відправив його під варту з можливістю внесення цієї застави.

За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн

За колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі, внесли заставу обсягом 18 млн грн. Про це в коментарі УНН повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис.

Деталі

Чемерис повідомила, що за колишнього заступника керівника Офісу Президента внесли заставу у 18 млн грн.

Доповнення

5 травня повідомлялося, що ВАКС відправив під варту колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова з можливістю внесення застави у 18 млн грн.

Раніше колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову повідомили про нову підозру. Його підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Вказана особа вже притягується НАБУ і САП до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Смирнов
Національне антикорупційне бюро України
Офіс Президента України
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