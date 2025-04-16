Корупція на 100 тисяч доларів і відмивання грошей: ексзаступнику глави ОП Смирнову висунули нову підозру

Колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову повідомили про нову підозру. Про це повідомили САП в Telegram, пише УНН.

16 квітня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про нову підозру колишньому Заступнику Керівника Офісу Президента України

За даними слідства, у 2019–2021 роках посадовець легалізував незаконно отримані кошти, інвестувавши майже 6,5 млн грн у будівництво приватних будинків площею понад 300 кв. м на узбережжі Одеської області. Хоча фактичним користувачем маєтків був Смирнов, оформлені вони були на підприємство, а згодом — на довірену особу.

Крім того, як повідомляється, САП та НАБУ з’ясували, що у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії із проханням посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, у якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. За це він пообіцяв Смирнову надати послуги та роботи для зведення одного з будинків на узбережжі на загальну суму 100 тис. дол.

Високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Антимонопольний комітет України ж згодом ухвалив "потрібне" рішення.

На сьогодні колишньому Заступнику Керівника Офісу Президента України інкриміновано одержання неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізацію незаконно набутих коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України. Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України