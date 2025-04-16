Коррупция на 100 тысяч долларов и отмывание денег: экс-заместителю главы ОП Смирнову предъявили новое подозрение

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины Андрею Смирнову сообщили о новом подозрении. Об этом сообщили САП в Telegram, пишет УНН.

16 апреля 2025 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о новом подозрении бывшему Заместителю Руководителя Офиса Президента Украины - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019–2021 годах чиновник легализовал незаконно полученные средства, инвестировав почти 6,5 млн грн в строительство частных домов площадью более 300 кв. м на побережье Одесской области. Хотя фактическим пользователем имений был Смирнов, оформлены они были на предприятие, а впоследствии — на доверенное лицо.

Кроме того, как сообщается, САП и НАБУ выяснили, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с просьбой посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победило другое общество, и обеспечить победу именно его компании. За это он пообещал Смирнову предоставить услуги и работы для возведения одного из домов на побережье на общую сумму 100 тыс. долл.

Высокопоставленный чиновник согласился на выдвинутое предложение и, использовав свое служебное положение, выполнил взятые обязательства. Антимонопольный комитет Украины же впоследствии принял "нужное" решение.

На сегодня бывшему Заместителю Руководителя Офиса Президента Украины инкриминируется получение неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализация незаконно приобретенных средств, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. Владельцу строительной компании сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины - сообщает САП.

В САП отметили, что устанавливают других лиц, причастных к вероятной схеме. В рамках закона Смирнов остается невиновным, пока его вина не докажет суд.

Напомним

В мае 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен, внесли залог в размере 10 млн гривен.