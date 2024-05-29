За ексзаступника глави ОП Смирнова внесли 10 млн гривень застави - ЗМІ
Київ • УНН
У Вищому антикорупційному суді повідомили ЗМІ, що за колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 10 млн гривень.
За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень, внесли заставу у розмірі 10 млн гривень. Про це hromadske підтвердили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), передає УНН.
Деталі
Запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави ВАКС призначив Смирнову 28 травня. Суд постановив, що кошти мають внести не пізніше ніж через п’ять днів з дня обрання запобіжного заходу.
Також на підозрюваного покладено наступні процесуальні обов’язки:
прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
повідомляти детектива, прокурора й суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.
Обов’язки, покладені на Смирнова, діятимуть до 28 червня.
Суд призначив ексзаступнику голови Офісу Президента Смирнову заставу у 10 млн грн 28.05.24, 20:19 • 39876 переглядiв
Раніше
Як повідомляв УНН, прокуратура наполягала на застосуванні до ексзаступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі понад 17 млн грн
Доповнення
Колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.
У лютому 2023 році журналісти з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника ОП Андрія Смирнова Ігор придбав майно, в тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, яка значно нижча за ринкову загальною сумою чверть мільйона доларів.
29 березня 2024 року Зеленський звільнив заступника Андрія Єрмака - Андрія Смирнова.