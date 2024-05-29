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За ексзаступника глави ОП Смирнова внесли 10 млн гривень застави - ЗМІ

За ексзаступника глави ОП Смирнова внесли 10 млн гривень застави - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26336 перегляди

У Вищому антикорупційному суді повідомили ЗМІ, що за колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 10 млн гривень.

За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень, внесли заставу у розмірі 10 млн гривень. Про це hromadske підтвердили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), передає УНН.

Деталі

Запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави ВАКС призначив Смирнову 28 травня. Суд постановив, що кошти мають внести не пізніше ніж через п’ять днів з дня обрання запобіжного заходу.

Також на підозрюваного покладено наступні процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора й суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Обов’язки, покладені на Смирнова, діятимуть до 28 червня.

Суд призначив ексзаступнику голови Офісу Президента Смирнову заставу у 10 млн грн 28.05.24, 20:19 • 39876 переглядiв

Раніше

Як повідомляв УНН, прокуратура наполягала на застосуванні до ексзаступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі понад 17 млн грн  

Доповнення

Колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру  у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

У лютому 2023 році журналісти з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника ОП Андрія Смирнова Ігор придбав майно, в тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, яка значно нижча за ринкову загальною сумою чверть мільйона доларів.

29 березня 2024 року Зеленський звільнив заступника Андрія Єрмака - Андрія Смирнова.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
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