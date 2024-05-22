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Незаконне збагачення на 15,7 млн грн: ексзаступнику голови Офісу Президента повідомили про підозру

Незаконне збагачення на 15,7 млн грн: ексзаступнику голови Офісу Президента повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 17875 перегляди

Колишньому заступнику голови офісу Президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн після придбання у 2020-2022 роках активів на суму 17,1 млн грн, що перевищило його офіційний дохід.

Колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру  у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про колишнього заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова.

22 травня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн колишньому заступнику керівника Офісу Президента України. Дії особи кваліфіковані за ст. 368-5 КК України

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у  межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що у 2020–2022 роках посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн. Мова йде про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

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Переважна частина набутого майна була оформлена на рідного брата, проте особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе. Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу, ані заощаджень не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та коштами особи становить 15,7 млн грн

- інформує САП.

Розслідування САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістського розслідування, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

  Доповнення

У лютому 2023 році журналісти з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника ОП Андрія Смирнова Ігор придбав майно, в тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, яка значно нижча за ринкову загальною сумою чверть мільйона доларів. 29 березня 2024 року Зеленський звільнив заступника Андрія Єрмака - Андрія Смирнова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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