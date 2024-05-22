Незаконне збагачення на 15,7 млн грн: ексзаступнику голови Офісу Президента повідомили про підозру

Колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

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Як стало відомо УНН з власних джерел мова про колишнього заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова.

22 травня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн колишньому заступнику керівника Офісу Президента України. Дії особи кваліфіковані за ст. 368-5 КК України

Повідомляється, що у межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що у 2020–2022 роках посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн. Мова йде про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Переважна частина набутого майна була оформлена на рідного брата, проте особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе. Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу, ані заощаджень не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та коштами особи становить 15,7 млн грн