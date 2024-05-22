Незаконное обогащение на 15,7 млн грн: экс замглавы офиса Президента сообщили о подозрении

Бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников речь о бывшем заместителе главы Офиса Президента Андрее Смирнове.

22 мая 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины. Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования, которое осуществляют детективы НАБУ, установлено, что в 2020-2022 годах чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн. речь идет о 2 автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоциклах (Honda и BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире в престижном ЖК во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Подавляющая часть приобретенного имущества была оформлена на родного брата, однако лицо сохранило за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda был зарегистрирован на друга, однако впоследствии чиновник переоформил его на себя. Однако выяснилось, что ни официального дохода, ни сбережений не было достаточно для их приобретения. Разница между стоимостью имущества и средствами лица составляет 15,7 млн грн - информирует САП.

Расследование САП и НАБУ начали после обнародования журналистского расследования, а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Дополнение

В феврале 2023 году журналисты выяснили, что за 2022 год брат в то время заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, которая значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов. 29 марта 2024 года Зеленский уволил заместителя Андрея Ермака - Андрея Смирнова.