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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кадровые перестановки в ОП: Зеленский уволил двух заместителей Ермака, должности потеряли Днипров и Смирнов

Кадровые перестановки в ОП: Зеленский уволил двух заместителей Ермака, должности потеряли Днипров и Смирнов

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 17:43  •  3496 просмотра

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Президент Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса Президента Андрея Ермака - Алексея Днипрова и Андрея Смирнова.

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых ротаций в Офисе Президента - уволил сразу двух заместителей Андрея Ермака - Алексея Днипрова и Андрея Смирнова, передает УНН.

Глава государства подписал соответствующие указы.

"Уволить Днипрова Алексея Сергеевича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе №203/2024.

"Уволить Смирнова Андрея Александровича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - отмечено в указе №205/2024.

Однако две должности заместителей главы Офиса Президента не будут пустовать. Зеленский уже нашел им замену. Новыми заместительницами Андрея Ермака стали Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал кандидатуру бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова в качестве посла в Украину в Молдове.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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