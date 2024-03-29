Кадровые перестановки в ОП: Зеленский уволил двух заместителей Ермака, должности потеряли Днипров и Смирнов

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых ротаций в Офисе Президента - уволил сразу двух заместителей Андрея Ермака - Алексея Днипрова и Андрея Смирнова, передает УНН.

Глава государства подписал соответствующие указы.

"Уволить Днипрова Алексея Сергеевича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в указе №203/2024.

"Уволить Смирнова Андрея Александровича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - отмечено в указе №205/2024.

Однако две должности заместителей главы Офиса Президента не будут пустовать. Зеленский уже нашел им замену. Новыми заместительницами Андрея Ермака стали Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал кандидатуру бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова в качестве посла в Украину в Молдове.