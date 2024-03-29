Зеленский заявил, что Данилов станет послом Украины в Молдове

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  101321 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  103878 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  217596 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134279 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133505 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153158 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143100 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145253 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153336 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  609960 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  558967 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

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20 марта 2024, 17:18  •  570724 просмотра

Зеленский заявил, что Данилов станет послом Украины в Молдове

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове.

политика •   •  5141 просмотра
Зеленский заявил, что Данилов станет послом Украины в Молдове

В Ужгороде задержали водителя серой BMW, который бросился на полицейского из-за замечания - полиция

37-летний водитель BMW был задержан в Ужгороде за опасное вождение, нападение на полицейского из-за замечания, и ему грозит до 5 лет лишения свободы за нападение, а также административные обвинения за нарушение правил дорожного движения.

Криминал и ЧП •   •  5774 просмотра
В Ужгороде задержали водителя серой BMW, который бросился на полицейского из-за замечания - полиция

Литва вызвала поверенного в делах Беларуси из-за угроз лукашенко странам Балтии и Польши

Литва вызвала временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест против его неприемлемых заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко, который угрожал военной конфронтацией Литве и Польше, обвиняя их в создании военной угрозы.

Новости Мира •   •  5732 просмотра
Литва вызвала поверенного в делах Беларуси из-за угроз лукашенко странам Балтии и Польши

Площадь посевов в Украине увеличилась, но аграрии отказываются от некоторых традиционных культур - представитель аграрного комитета ВР

В Украине засеяно более 470 000 гектаров, причем посевные площади увеличились в Херсонской и Харьковской областях благодаря разминированию, но фермеры отказываются от кукурузы в пользу более прибыльных культур, таких как соя, и сталкиваются с проблемами при экспорте в Западную Европу из-за заблокированной границы с Польшей.

Экономика •   •  7505 просмотра
Площадь посевов в Украине увеличилась, но аграрии отказываются от некоторых традиционных культур - представитель аграрного комитета ВР

ГУР получит более 700 млн гривен для предоставления единовременного пособия семьям погибших бойцов. Кабмин принял решение

Кабинет Министров Украины выделил Главному управлению разведки Министерства обороны Украины более 700 миллионов гривен для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших сотрудников ГУР МО Украины.

Война •   •  8395 просмотра
ГУР получит более 700 млн гривен для предоставления единовременного пособия семьям погибших бойцов. Кабмин принял решение

Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка - Шмыгаль

В марте этого года Украина получит рекордное бюджетное финансирование от наших союзников за все время войны и за всю историю независимости. Речь идет о более чем 9 млрд долларов.

Война •   •  9874 просмотра
Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка - Шмыгаль

Следователи установили личности псевдочиновников, которые принудительно вывезли 15 украинских детей в Россию - Офис Генпрокурора

Двух псевдочиновников обвинили в принудительном перемещении 15 украинских детей с оккупированной территории в Россию в рамках российского плана по уничтожению украинской идентичности.

Война •   •  8930 просмотра
Следователи установили личности псевдочиновников, которые принудительно вывезли 15 украинских детей в Россию - Офис Генпрокурора

россияне атаковали Никопольщину из дронов и артиллерии: есть разрушения и пострадавшие

российские оккупационные войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен, повреждены 12 домов, автомобили и линия электропередач.

Общество •   •  8572 просмотра
россияне атаковали Никопольщину из дронов и артиллерии: есть разрушения и пострадавшие

Отопительный сезон пройден успешно, пункты несокрушимости продолжат работать - Шмыгаль

Украина успешно прошла отопительный сезон, но "Пункты несокрушимости", согласно постановлению правительства, будут работать на постоянной основе, чтобы поддерживать людей даже после войны.

Война •   •  11471 просмотра
Отопительный сезон пройден успешно, пункты несокрушимости продолжат работать - Шмыгаль

Несмотря на санкции россия смогла удвоить импорт сырья для пороха благодаря западным компаниям - WSJ

Несмотря на западные санкции, россия увеличила импорт нитроцеллюлозы, ключевого ингредиента для производства пороха, на 70% в 2022 году от компаний из США, Германии, Тайваня и других стран.

Война •   •  10378 просмотра
Несмотря на санкции россия смогла удвоить импорт сырья для пороха благодаря западным компаниям - WSJ