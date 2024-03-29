Зеленский заявил, что Данилов станет послом Украины в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал кандидатуру бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова в качестве посла в Украине в Молдове, передает УНН.

"Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении, а конкретнее – я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в республике Молдова. Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы в Украине", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место – Александра Литвиненко.

Сегодня Зеленский сообщал, что Данилов будет теперь работать на дипломатическом направлении.

Также сегодня Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове.