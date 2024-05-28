Суд призначив ексзаступнику голови Офісу Президента Смирнову заставу у 10 млн грн

Вищий антикорупційний суд застосував до ексзаступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, передає УНН.

"Застосувати до підозрюваного Смирнова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн", - сказав суддя.

Також суд поклав на Смирнова наступні обов’язки:

· не відлучатися з Києва

· повідомляти про зміну свого проживання та місця роботи

· здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

· утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами

Термін дії обов’язків до 28 липня.

Додамо

Під час засідання прокурор зачитав протокол обшуку за місцем проживання водія Смирнова, в ході якого було вилучено мобільний телефон. За словами прокурора в результаті було отримано інформацію про нібито листування між водієм та Смирновим.

У листуванні згадується Mercedes Gelandewagen.

Повідомлення від Смирнова 24 лютого. Прокурор стверджує, що Смирнов планував виїзд з Києва до Львова і вказує своєму водієві: "На Гелику нет никакого смысла ехать, мы тупо не заправимся".

В САП вважають, що , що це є підтвердження використання цього транспортного засобу саме Смирновим.

Також прокурор зазначив, що водій звітує Смирнову про придбання різних деталей до авто.

Одна з цитат:

"Серега, там в девять ко мне Вениславский приедет Гелик смотреть, может продадим", - звернувся Смирнов до водія.

Раніше

Як повідомляв УНН, прокуратура наполягала на застосуванні до ексзаступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі понад 17 млн грн

Доповнення

Колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

У лютому 2023 році журналісти з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника ОП Андрія Смирнова Ігор придбав майно, в тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, яка значно нижча за ринкову загальною сумою чверть мільйона доларів.

29 березня 2024 року Зеленський звільнив заступника Андрія Єрмака - Андрія Смирнова.