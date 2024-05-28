Суд назначил экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову залог в 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд применил к экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Его подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн, передает УНН.

"Применить к подозреваемому Смирнову меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн", - сказал судья.

Также суд возложил на Смирнова следующие обязанности:

· не отлучаться из Киева

· сообщать об изменении своего проживания и места работы

· сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

· воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами

Срок действия обязанностей – 28 июля.

В ходе заседания прокурор зачитал протокол обыска по месту жительства водителя Смирнова, в ходе которого был изъят мобильный телефон. По словам прокурора, в результате была получена информация о якобы переписке между водителем и Смирновым.

В переписке упоминается Mercedes Gelandewagen.

Сообщение от Смирнова 24 февраля. Прокурор утверждает, что Смирнов планировал выезд из Киева во Львов и указывает своему водителю: "На Гелике нет никакого смысла ехать, мы тупо не заправимся".

В САП считают, что это подтверждение использования этого транспортного средства именно Смирновым.

Также прокурор отметил, что водитель отчитывается в Смирнову о приобретении различных деталей к авто.

Одна из цитат:

"Серега, там в девять ко мне Вениславский приедет Гелик смотреть, может продадим", – обратился Смирнов к водителю.

Ранее

Как сообщал УНН, прокуратура настаивала на применении к экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн, меры пресечения в виде залогаи в размере более 17 млн грн

Дополнение

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

В феврале 2023 года журналисты выяснили, что за 2022 год брат в то время заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, которая значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов.

29 марта 2024 года Зеленский уволил заместителя Андрея Ермака - Андрея Смирнова.