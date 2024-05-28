Суд назначил экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову залог в 10 млн грн
Киев • УНН
Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову избрали меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен.
Высший антикоррупционный суд применил к экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Его подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн, передает УНН.
"Применить к подозреваемому Смирнову меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн", - сказал судья.
Также суд возложил на Смирнова следующие обязанности:
· не отлучаться из Киева
· сообщать об изменении своего проживания и места работы
· сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;
· воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами
Срок действия обязанностей – 28 июля.
В ходе заседания прокурор зачитал протокол обыска по месту жительства водителя Смирнова, в ходе которого был изъят мобильный телефон. По словам прокурора, в результате была получена информация о якобы переписке между водителем и Смирновым.
В переписке упоминается Mercedes Gelandewagen.
Сообщение от Смирнова 24 февраля. Прокурор утверждает, что Смирнов планировал выезд из Киева во Львов и указывает своему водителю: "На Гелике нет никакого смысла ехать, мы тупо не заправимся".
В САП считают, что это подтверждение использования этого транспортного средства именно Смирновым.
Также прокурор отметил, что водитель отчитывается в Смирнову о приобретении различных деталей к авто.
Одна из цитат:
"Серега, там в девять ко мне Вениславский приедет Гелик смотреть, может продадим", – обратился Смирнов к водителю.
Ранее
Как сообщал УНН, прокуратура настаивала на применении к экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн, меры пресечения в виде залогаи в размере более 17 млн грн
Дополнение
Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.
В феврале 2023 года журналисты выяснили, что за 2022 год брат в то время заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене, которая значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов.
29 марта 2024 года Зеленский уволил заместителя Андрея Ермака - Андрея Смирнова.
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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